Times New Roman попал под санкции. Вместе с ним под запретом оказались Arial, Verdana, Tahoma. Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux - "НПО РусБИТех" - не смог включить самые используемые шрифты в программу. Все дело в том, что компания-разработчик сотрудничает с Минобороны.

Для американского правообладателя шрифтов - Monotype Imaging - это стало причиной отказа от договора c российским “РусБИТехом”. Компания не продала лицензию на использование "стандартных букв". К тому же, как сообщает "Коммерсант", представители изначально были не слишком заинтересованы в соглашении и предложили слишком высокие цены. А когда по стоимости стороны пришли к соглашению, американская сторона в последний момент прекратила общение.

Российская компания задумалась о том, чтобы разрабатывать отечественные аналоги совместно с компанией "Паратайп": PT Astra Sans и PT Astra Serif.

При этом, по словам Юрия Соснина, директора "РусБИТеха", проблема заключается в том, что в большинстве нормативных документов обязательно использовать Times New Roman.

К тому же, нет гарантии, что с совместимостью документов не начнется проблем.