Британский актёр Тим Рот заявил, что в детстве он подвергался сексуальному насилию со стороны деда. Об этом в понедельник сообщает The Guardian.

Более того, по словам звезды, мужчина совершал аналогичные действия не только в адрес своего внука, но и своего сына Эрни Смита (отца Тима Рота), когда тот был маленьким.

– Он надругался над ребёнком, моим отцом <...> Он (отец) был изнасилован, ровно как и я. Но я подвергался насилию не со стороны отца. А со стороны его насильника. Это был его отец. Он был *** насильником. Но все молчали и никто не знал, что делать, – сказал актёр.

Напомним, что ранее Тим Рот уже говорил о том, что в детстве подвергался насилию. Однако он не уточнял имени своего обидчика, а также тот факт, что от действий этого же мужчины в своё время пострадал и его отец.

Тим Рот – британский актёр, кинорежиссёр и кинопродюсер. Российскому зрителю он известен своими ролями в фильмах "Бешенные псы", "Криминальное чтиво", "Омерзительная восьмёрка" и телесериалу "Обмани меня" – в последней Рот исполнил главную роль.

Актёр является номинантом на премии "Оскар" и "Золотой глобус", а также номинант и обладатель премии BAFTA.