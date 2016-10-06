Что вдохновило вас экранизировать роман Ренсома Риггза?

Все мы в определенный момент жизни сталкиваемся с тем, что нас не понимают, нас отталкивают. Я сам был необычным ребёнком, жил в эдакой трагикомедии. Вот почему мне так понравился роман Риггза и созданные им образы.

Вы сказали, что были “необычным” ребёнком, в чем это проявлялось?

Ну, у меня были свои особенности, за которые мне доставалось в школе. И в детстве ты особо остро ощущаешь, что ты не такой. Потом это ощущение сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Говорят, что я был странным, потому что любил ужастики. Многие осознают свою чудаковатость, но вся фишка в том, чтобы заставить её работать на себя.

Чем вам так нравились ужастики?

Я никогда их не боялся. Удивительно, монстров часто считают плохими, но в ужастиках они редко бывают действительно отрицательными персонажами. Дети очень любят одеваться в костюмы монстров. Мне кажется, что все эти наряды и маски очень важны для детей. Они помогают им почувствовать себя “нормальными”. Ведь сегодня принято считать странными всех тех, кто не соответствует стандартам моды и красоты. Что касается меня, то меня часто считают странным за мою прическу, мои темные стороны личности, мои фильмы (смеется) Забавно то, что они правы (смеется)

Каков ваш творческий процесс?

Он не особо замороченный. Обычно я сначала все рисую. Я визуал, поэтому рисунки мне очень помогают.

Как бы вы описали "ом странных детей"?

Я бы сказал, что это фольклорная история с примесью ужастика для детей. И, что немаловажно, в ней есть психология.

Как вам роман?

Скажем так, я узнал о книге раньше, чем прочитал её. Мне особенно понравилось, как Риггз выстроил сюжет вокруг этих старых фото. У меня есть ощущение, что он такой же чудак, как и я.

Что можете рассказать о героях?

Мисс Перегрин - я бы назвал её Мэри Поппинс из ужастиков. Очень люблю Эйба – у него характер, как у моей бабушки, которую я очень любил, она была самым важным человеком в моей жизни. Кстати, именно поэтому я так хорошо понял взаимоотношения Джейка и Эйба. Потому что связь между бабушкой или дедушкой и внуками – она особенная, отличная от отношений с родителями или друзьями.

Вы вернетесь к Бэтмену?

Никогда не говори никогда. После второго фильма (Бэтмен возвращается), я чувствовал себя очень вымотанным, сложный был процесс работы над картиной. Сегодня мне больше работаться над фильмами попроще, не блокбастерами.

Габриэла Аскота

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