18-летнюю тигрицу Герду посетители Ленинградского зоопарка вновь могут увидеть в вольере. Накануне в субботу, 17 декабря, животное покинуло его, травмировав сотрудника зоосада. Для того, чтобы обезвредить хищника, в него выстрелили ампулами со снотворным. Заснувшего зверя поместили в клетку до прибытия сотрудников МЧС. Все три дня тигрица находилась в клетке под присмотров ветеринаров - было опасение, что 18-летняя Герда плохо перенесёт снотворное. В воскресенье она была ещё сонная, а уже в понедельник стала приходить в себя.

- Герда чувствует себя хорошо и сегодня была выпущена в свой вольер, - рассказали Metro в пресс-службе Ленинградского зоопарка 20 декабря.

Напомним, инцидент произошел до открытия зоопарка для посетителей. Сотрудник зоосада получил рваную рану ноги и был госпитализирован. В настоящее время он идёт на поправку.

Появились первые фото тигрицы Герды после побега из Ленинградского зоопарка