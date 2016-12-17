Тигрица Герда утром 17 декабря сбежала из вольера в Ленинградском зоопарке.
Герда "вышла погулять" во время чистки вольера.
Инцидент произошёл, когда зоопарк ещё был закрыт для посетителей. Чтобы вернуть тигрицу в вольер сотрудникам потребовалось около часа.
- Наш главный ветеринар ненадолго усыпил тигрицу. Сейчас она в вольере, отходит от снотворного, - рассказали в Ленинградском зоопарке.
Произошедшее в Ленинградском зоопарке объяснили человеческим фактором.
Зоопарк работает в обычном режиме. Во время инцидента никто не пострадал.