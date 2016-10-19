Во Владивостоке 19 октября тигр пробрался на территорию "спальных" районов города, чем вызвал панику среди местных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр". По имеющейся информации, хищник был замечен в небольшом лесном массиве. Некоторые очевидцы утверждают, что видели то, как тигр гулял на улице Выселковой.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые проверяют поступившие данные и занимаются поиском дикого животного. Заявитель рассказал дежурному полицейскому, что хищник в последний раз был замечен в районе объездной дороги Бородинская — Иртышская.

"На место незамедлительно направлены наряды полиции. Полицейские рекомендуют гражданам соблюдать осторожность. О фактах обнаружения хищника следует сообщать в органы внутренних дел", - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Амурский тигр во Владивостоке был замечен не первый раз. Как сообщает агентство, в этом районе в 1986 году были обнаружены следы животного прямо на троллейбусной остановке. А совсем недавно о нём сообщали жители города - спутника Владивостока Артема. Там тигра зафиксировала камера автомобильного регистратора несколько недель назад, когда он перебегал дорогу.

Несмотря на указанные факт, тигр во Владивостоке явление довольно редкое, так как хищник старается избегать людей.