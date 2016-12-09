В Тихвине в медицинский колледж 2 декабря во время занятий ворвались террористы - люди с автоматами, женщины, обмотанные взрывчаткой. Об этом сегодня в соцсетях сообщили очевидцы.

По рассказам свидетелей, все происходило в актовом зале, где собрали студентов.

- Женщина в хиджабе и обмотанная взрывчаткой сказала, что отсчет пошел и начала молиться. Было произведено несколько выстрелов в воздух. Люди были в шоке. Кто-то истерил, кого-то ставили лицом к стенке, звонить не давали. Когда одна из студенток отказалась отдать телефон, другому студенту приставили дуло к виску и сказали, что застрелят, если она не прекратит, - сообщает очевидица.

В итоге выяснилось, что все происходящее - учения. По словам очевидцев, ни коллектив, ни сами студенты этого не знали. В курсе событий был только директор колледжа, который во время учебных мероприятий отсутствовал.

Как сообщают СМИ, по распоряжению Комитета по молодёжной политике Ленобласти в колледже проводили мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Те самые "террористы" - это сотрудники общественной организации "Центр военно-патриотического воспитания "Патриот". Таким нестандартным образом студентам пытались показать, как выглядят террористы и как себя вести в подобных ситуациях.