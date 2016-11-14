"Терем-квартет": Мы часто провоцируем на аплодисменты

Артисты подошли к визиту ответственно: с собой принесли инструменты и перед встречей с журналистами переоделись в концертные костюмы.

Мы заняли места в «зрительном зале» и, затаив дыхание, приготовились погрузиться в чарующий мир инструментальной музыки. Но наши гости долго не могли решить, какую же композицию исполнить первой. «Вот видите, у нас так постоянно», – смеясь, заявили они.

В итоге мы услышали мелодии из фильма «Собака на сене», забойную вариацию из «Миссия невыполнима», знаменитое «Либер-танго» Астора Пьяццоллы.

КОГДА МУЗЫКАНТЫ СИДЯТ, А ПРЕЗИДЕНТЫ ВСТАЮТ

«Терем-Квартет» – настоящие провокаторы. Несколько раз мы дружно начинали аплодировать, когда музыка затихала, но артисты выдерживали небольшую паузу и продолжали играть дальше под наш хохот.

– Мы часто провоцируем на аплодисменты. Подобного рода срывы у нас были на G8, когда Буш не выдержал и на подобном моменте зааплодировал. Но ведь у дипломатов должны быть железные нервы, а он два раза вот так прокололся. И Берлускони ему: «Эй, ты прокололся!» Все смеялись. Вообще, обманывать президентов – это очень клёво.

А Владимир Путин не поддался на провокацию, он доверяет профессионалам. Кстати, о влиянии «Терем-Квартета» на мировую политику. В 2001 году Путин встречался со Шрёдером. Нас туда вызвали создавать атмосферу – мало ли, понадобимся. Спутница Шрёдера спросила: смогут ли они исполнить гимн России? А в тот год как раз была неразбериха с гимном. И Владимир Владимирович сказал: я не знаю, давайте спросим у музыкантов. Пришлось смочь. Мы его никогда не иcполняли, а слажать-то нельзя. Сыграли c ходу. После этого родилась загадка: когда «Терем-Квартет» сидит, а главы государств стоят? Ответ: когда мы играем гимн России.

Получилось очень интересно, ведь мы начали его как настоящую русскую протяжную мелодию, постепенно каждый из нас начал петь. Под конец получилось такое мощное исполнение. Конечно, все встали. Хотели нас подколоть, но вместо этого стоя слушали гимн России. А спустя несколько месяцев были подписаны важные для нашей страны соглашения.

Факты: • «Терем-Квартет» – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле классический кроссовер на русских народных инструментах. «Терем-Квартет» выпустил в России и за рубежом 17 дисков, репертуар ансамбля включает более 500 композиций классической и современной музыки.

• Классический кроссовер – музыкальный стиль, представляющий собой свое­образный синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп-, рок-, электронной музыки. Название официально утвердилось не так давно, войдя в список номинаций музыкальной премии Grammy, ежегодно присуждаемой Национальной академией звукозаписи США.

ЧТО ТАКОЕ «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»

– Нас очень сложно подавать – что мы есть? Если в стилистике русских народных инструментов, то это стереотип, который не вызывает интереса. «Калинка-малинка», «Барыня» и прочее. Но нас называют кроссовером, потому что мы любим внедряться в разные жанры, любим пересечения.

ПРО ИНСТРУМЕНТЫ

– Наши инструменты мультифункциональны: баян, контрабас, малая и альтовая домра. Не путайте с домброй! Есть такой казахский инструмент – у него длинный гриф и всего две струны. А домра – древний русский инструмент, они были уничтожены при расколе в XVII веке, потому что олицетворяли свободомыслие, языческую религию, дохристианские взгляды. Балалайки появились гораздо позднее. На домрах играли скоморохи – профессионалы того времени. У каждого князя, который что-то из себя представлял, должны были быть потешные палаты. Самые большие имел Иван Грозный.

СЕКРЕТ ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

– Во-первых, надо любить то, что ты делаешь. На этом всё и держится. А так как у нас все произведения построены на внутренних отношениях (то есть выстраиваются театрально), каждый из нас играет какую-то роль, и на сцене мы провоцируем друг друга. Нужно посылать какую-то энергию, может, даже совершать обман – и тогда все входят в состояние такого куража. Слышали, может, такой термин у музыкантов – «зелёный концерт». Как правило, это последний концерт в туре, где музыканты договариваются между собой о каких-то вещах, но одному не говорят. То есть попросту разыгрывают. И любой может оказаться в подобной ситуации. Но только у нас такой «зелёный концерт» каждый раз. Договорённость может случиться моментально: переглянулись, подмигнули – и понеслась. Например, что играем? Такую-то композицию. А начинается совершенно другое.