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Обновлено : Сегодня 17:26
- Опубликовано : Сегодня 16:07

"Терем-квартет": Мы часто провоцируем на аплодисменты

  • Зинаида Белова

В преддверии своего 30-летнего юбилея в редакцию Metro-Петербург пришёл легендарный музыкальный коллектив

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Артисты подошли к визиту ответственно: с собой принесли инструменты и перед встречей с журналистами переоделись в концертные костюмы.
Мы заняли места в «зрительном зале» и, затаив дыхание, приготовились погрузиться в чарующий мир инструментальной музыки. Но наши гости долго не могли решить, какую же композицию исполнить первой. «Вот видите, у нас так постоянно», – смеясь, заявили они.
В итоге мы услышали мелодии из фильма «Собака на сене», забойную вариацию из «Миссия невыполнима», знаменитое «Либер-танго» Астора Пьяццоллы.

КОГДА МУЗЫКАНТЫ СИДЯТ, А ПРЕЗИДЕНТЫ ВСТАЮТ
«Терем-Квартет» – настоящие провокаторы. Несколько раз мы дружно начинали аплодировать, когда музыка затихала, но артисты выдерживали небольшую паузу и продолжали играть дальше под наш хохот.
– Мы часто провоцируем на аплодисменты. Подобного рода срывы у нас были на G8, когда Буш не выдержал и на подобном моменте зааплодировал. Но ведь у дипломатов должны быть железные нервы, а он два раза вот так прокололся. И Берлускони ему: «Эй, ты прокололся!» Все смеялись. Вообще, обманывать президентов – это очень клёво.
А Владимир Путин не поддался на провокацию, он доверяет профессионалам. Кстати, о влиянии «Терем-Квартета» на мировую политику. В 2001 году Путин встречался со Шрёдером. Нас туда вызвали создавать атмосферу – мало ли, понадобимся. Спутница Шрёдера спросила: смогут ли они исполнить гимн России? А в тот год как раз была неразбериха с гимном. И Владимир Владимирович сказал: я не знаю, давайте спросим у музыкантов. Пришлось смочь. Мы его никогда не иcполняли, а слажать-то нельзя. Сыграли c ходу. После этого родилась загадка: когда «Терем-Квартет» сидит, а главы государств стоят? Ответ: когда мы играем гимн России.
Получилось очень интересно, ведь мы начали его как настоящую русскую протяжную мелодию, постепенно каждый из нас начал петь. Под конец получилось такое мощное исполнение. Конечно, все встали. Хотели нас подколоть, но вместо этого стоя слушали гимн России. А спустя несколько месяцев были подписаны важные для нашей страны соглашения.

Факты:

•    «Терем-Квартет» – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле классический кроссовер на русских народных инструментах. «Терем-Квартет» выпустил в России и за рубежом 17 дисков, репертуар ансамбля включает более 500 композиций классической и современной музыки.
•    Классический кроссовер – музыкальный стиль, представляющий собой свое­образный синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп-, рок-, электронной музыки. Название официально утвердилось не так давно, войдя в список номинаций музыкальной премии Grammy, ежегодно присуждаемой Национальной академией звукозаписи США.

ЧТО ТАКОЕ «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»
– Нас очень сложно подавать – что мы есть? Если в стилистике русских народных инструментов, то это стереотип, который не вызывает интереса. «Калинка-малинка», «Барыня» и прочее. Но нас называют кроссовером, потому что мы любим внедряться в разные жанры, любим пересечения.

ПРО ИНСТРУМЕНТЫ
– Наши инструменты мультифункциональны: баян, контрабас, малая и альтовая домра. Не путайте с домброй! Есть такой казахский инструмент – у него длинный гриф и всего две струны. А домра – древний русский инструмент, они были уничтожены при расколе в XVII веке, потому что олицетворяли свободомыслие, языческую религию, дохристианские взгляды. Балалайки появились гораздо позднее. На домрах играли скоморохи – профессионалы того времени. У каждого князя, который что-то из себя представлял, должны были быть потешные палаты. Самые большие имел Иван Грозный.

СЕКРЕТ ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
– Во-первых, надо любить то, что ты делаешь. На этом всё и держится. А так как у нас все произведения построены на внутренних отношениях (то есть выстраиваются театрально), каждый из нас играет какую-то роль, и на сцене мы провоцируем друг друга. Нужно посылать какую-то энергию, может, даже совершать обман – и тогда все входят в состояние такого куража. Слышали, может, такой термин у музыкантов – «зелёный концерт». Как правило, это последний концерт в туре, где музыканты договариваются между собой о каких-то вещах, но одному не говорят. То есть попросту разыгрывают. И любой может оказаться в подобной ситуации. Но только у нас такой «зелёный концерт» каждый раз. Договорённость может случиться моментально: переглянулись, подмигнули – и понеслась. Например, что играем? Такую-то композицию. А начинается совершенно другое.

Юбилейный концерт. Что нас ждёт 26 ноября

– Концерт, посвящённый 30-летию «Терем-Квартета», пройдёт в БКЗ «Октябрьский» 26 ноября. Подведение итогов было в наш 25-летний юбилей. А этот рассматриваем как проходящий день рождения, потому что в 30 лет жизнь только начинается (смеются). Но юбилей – отличный повод сделать что-то важное. Например, у нас давно лежит написанная ещё 15 лет назад Андреем Смирновым «Скифская сюита». Мы её исполним на концерте, к нам ещё присоединятся рок-группа, хор Коневецкого монастыря и фольклорный ансамбль. Музыка – оригинальная, слова Марины Цветаевой, так что скифская энергетика будет очень мощная.

В первом отделении зрителей ожидает оркестровая программа, а во втором выступят наши многочисленные друзья. «Терем-Квартет» продолжит праздновать свой день рождения в Москве – 13 января там пройдёт концерт.

Metro решило проверить, насколько хорошо музыканты знают друг друга

Алексей Барщёв – домра-альт
1. Андрея Смирнова я не могу представить без телефона, в котором есть Facebook, где он может поделиться своими переживаниями и интересными статьями. Поскольку Володя у нас человек новый, то я не могу представить, чтобы он в поездке не пошёл куда-то гулять и смотреть достопримечательности. У Андрюши Константинова всегда есть отложенная библиотека, к книгам из которой он обращается в путешествии. В этом мы с ним похожи – мы читаем.

2. Мы – отвязные баяны, пытающиеся донести до людей то, чего так не хватает в этом мире.

 3. Если исходить из наших инструментов, то я бы выделил Андрея Смирнова. Его баян впитывает все наши диапазоны и объединяет нас.

4. Было бы неправильно взять кого-то одного, потому что за долгое время у нас сложилось совместное музицирование. Если уж попадать на необитаемый остров, то всем вместе.

Владимир Кудрявцев – контрабас

1. Без меня не могут обойтись! А вообще Андрей Смирнов – без подушки и «Фейсбука», Андрей – без книги, а Лёша – без компьютера.
2. Больше музыки и добра.
3. Самый талантливый у нас Андрей Смирнов. Почему? Это надо спрашивать у Бога.
4. Взял бы звукооператора – это пятый член нашей команды. Он рыбак отличный! Как и я.

Андрей Константинов – домра малая
1. Без юмора и шуток. А вообще Владимир не может обойтись без кофе, Андрей Смирнов – без специальной подушки для шеи, Алексей – без телефона.

2. Мы сильны друг другом.

3. Все талантливы в разных ипостасях. Но в музыке – Андрей; играя на баяне, он объединяет, все наши инструменты подсоединяются, украшают его. Но одного без другого не бывает.

4. Всех бы взял, каждый по-своему горазд. Например, рукастые прикладники – Володя и Алексей. Они могут что-то смастерить, раздобудут огонь, они и рыбаки. Андрей Смирнов, как и я, готов присоединиться покушать рыбки, предложить нужную идею. Тогда гармония получается.

Андрей Смирнов  – баян
1. Без инструмента точно никто не поедет, а так все могут ездить налегке. У нас нет привязанности – абсолютная свобода.

2. Разгонять облака руками.

3. У нас единый организм – нельзя в организме выделять сердце, почки или печень.

4. На остров я бы взял любого из квартета.

 

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