Грозненский "Терек" на "Ахмат Арене" в Грозном обыграл "Зенит" со счетом 2:1 в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Счёт в матче открыли подопечные Мирчи Луческу – на 10-й минуте голом отметился Роберт Мак. Впрочем, "Терек" не стушевался и ответил на это дублем в исполнении Бекима Балаи.

До этого матча "Зенит" был единственной командой, которая не терпела поражений в нынешнем чемпионате.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице с отставанием в три очка от лидирующего "Спартака". "Терек" с 24 очками вышел на третье место.

В следующем туре "Зенит" 20 ноября примет самарские "Крылья Советов". "Терек" 19 ноября сыграет в гостях против "Томи".