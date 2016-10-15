Мощный взрыв в Багдаде унёс жизни как минимум 31 человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медиков и полицию. Согласно последним данным, ранения получили около 65 человек. Ранее СМИ сообщали о 17 погибших в результате нападения.

Отметим, что взрывное устройство сработало во время шиитской траурной церемонии, которая проходила на севере города. По предположениям местных правоохранительных органов, террористу вместе с бомбой удалось пробраться в палатку для поминовения убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда, шиитского имама Хусейна. Там он и активировал взрывное устройство.

На данный момент никто ещё не взял на себя ответственность за произошедшее, но в правоохранительных органах считают, что за атакой стоит запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство", которая уже проводила подобного рода теракты.