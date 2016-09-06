11 сентября на крыше HI-HAT состоится акустический концерт петербургской команды Tequilajazzz “Тишина и волшебство”.

- Женя, у Tequilajazzz было множество необычных концертов, в том числе на вершине Эльбруса. Как ты воспринимаешь акустику на крыше? Ведь это тоже непривычный формат для такой шумной группы.

- Да, мы довольно шумная команда. Но уходит лето, и есть возможность проводить его красиво – залезть на крышу. Мы посмотрели прогноз погоды – он благоприятный, дождя не ожидается. И это будет вдвойне необычный концерт, потому что он акустический, с использованием тихих, нехарактерных для нас инструментов. Мы не будем громко шуметь, то есть не ожидаем МЧС-вертолётов и спецназа, которые будут нас арестовывать за громкое поведение на сцене. (Смеётся.)

- Название концерта – «Тишина и волшебство».

- Да, это такое кодовое название. Во-первых, как я говорил, концерт будет негромкий, а волшебство мы ожидаем как с нашей стороны, так и со стороны акустических сил, нас окружающих. Надеюсь, они нам будут помогать в создании самой правильной атмосферы для вечера на петербургской крыше в разгар осени.

- Как родилась идея сделать акустический концерт?

- У нас есть акустическая программа, она получилась сама по себе. Когда мы готовили наши зимние громкие электрические концерты, то стали делать новые аранжировки, что-то менять и обнаружили, что на акустических инструментах песни звучат довольно интересно. Причём раньше мы были стойкими противниками, когда зверские электрические группы играли акустику. Считали это коммерческим ходом, зачастую это им и является. Очень редко встретишь версии электрических песен у разных артистов, которые бы проживались как совершенно новое произведение в акустическом формате. Часто это просто такая бардовская версия под гитару. У нас получилось сделать нечто иное, поэтому мы решили это показать публике и нашим поклонникам, которые этого от нас совсем не ждали. Все знают нас по громким барабанам, ревущим реактивным гитарам, басам и так далее. Но нет – всё будет иначе.



- Какие песни прозвучат?

- Это мы оставим в тайне. Хотим, чтобы были сюрпризы. Все песни, которые так или иначе напрашиваются на акустическое исполнение, какие-то балладные песни, первое, что приходит на ум, и те, которых совсем не ожидаешь в акустическом формате.

- Optimystica Оrchestra, Tequilajazzz, Zorge – в этих группах ты автор всех песен. Где для тебя кончается Tequilajazzz и начинается Zorge?

Нигде не начинается и нигде не заканчивается. Это такое большое пространство, которое незаметно для меня перетекает из одной стадии в другую. Это, видимо, три разных агрегатных состояния одного и того же вещества. Тврдое, жидкое и газообразное. Химическая формула одна и та же, только агрегатные состояния разные. И эти переходы могут быть различными и совершенно незаметными для разных широт и высот. Тем более что песни, исполняемые этими тремя коллективами, тоже пересекаются: Optimystica Оrchestra играет несколько песен Tequilajazzz и несколько песен Zorge, в свою очередь Zorge играет какие-то песни «Текилы» в обработке. Мы это называем Tequilajazzz Family – это какое-то огромное пространство, и есть несколько побочных групп – например, у Саши Воронова свой проект. Семейная такая штука.



- Когда-то ты сказал, что в музыке ты стайер. Как сейчас относишься к этой точке зрения? Не утратил ли интерес к созданию музыки в формате рок-групп?

- Не утратил, я репетирую каждый день а иногда по два-три раза в день с разным составом. Так что жизнь только подтверждает моё подозрение, что я стайер, если использовать спортивную терминологию. Ну и отлично, потому что маршрут длинный – и дай бог, чтобы конца ему не было видно.



- Ты ведь пишешь музыку к спектаклям и сериалам. Нет ли желания заняться плотно именно композиторством, стать этаким современным Андреем Петровым?

- Я довольно много пишу музыки для телевидения и театра – и много всего понаписал. С Андреем Петровым, конечно, я бы себя не сравнивал. Это один из самых главных композиторов ХХ века, с которым мне посчастливилось быть знакомым. И он даже что-то моё похвалил, я помню. Всегда так случается, что занимаешься этой закадровой музыкой с упоением – и сразу хочется пойти играть с рок-группой. Если удаётся разнообразить формы своей активности – это очень круто. Мне очень нравится и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое.



- Женя, ты очень музыкально эрудированный человек, и ясно, что твой кругозор очень широк. Кого из новых групп, музыкантов ты бы выделил за последние год-два?

- Этот вопрос я обойду, потому что их большое количество. Качество этих музыкантов тоже растёт, и появляются совершенно новые, никак не связанные с телом так называемого русского рока, артисты, корни которых растут из других музыкальных сред: джазовой, театральной и так далее. Это очень любопытное явление. Их очень много, не хотел бы никого выделять. Абсолютно новая музыкальная жизнь наступает в стране, она не очень заметна со стороны СМИ, но она точно есть.

- Какие ближайшие планы у ваших команд?

- 29 сентября в «Космонавте» будет презентация нового альбома группы, Optimystica Оrchestra. Мы представим новую пластинку, которую записывали в течение всего прошлого года, затем спустя месяц выступим с обновлённым составом группы Zorge, и этим ближайшим концертом открываем сезон Tequilajazzz Family. Нам, по крайней мере, будет нескучно. Надеюсь, петербургскому зрителю тоже. Мы будем счастливы видеть вас на наших концертах. И если наша музыка поможет вам в эти нелёгкие времена, мы будем рады.