Тепло вернулось в дома жителей Невского района Петербурга. Люди оставались без отопления из-за дефекта на теплопроводе с вечера 5 декабря. Как сообщили в ГУП "ТЭК СПб", ремонтные работы были завершены раньше срока.

- Сварочные работы на тепломагистрали от ТЭЦ «Обухзовоэнерго» диаметром 700 мм завершились в полночь, - сообщили Metro в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", - В 2:45 были включены сетевые насосы. С 3:00 теплоснабжение потребителей восстановлено. На устранение подобного технологического нарушения необходимо по нормативу 20 часов, но ремонтная бригада ГУП "ТЭК СПб" завершила работу раньше срока.

Из-за дефекта на теплопроводе в Невском районе в зону отключения на время ремонта попало 415 зданий, из которых 299 - жилые дома, 44 – социальные объекты (детские, лечебные, учебные учреждения). Здания социального назначения обеспечивались теплом по резервной схеме по обратному трубопроводу.

5 декабря в два часа дня в администрации Невского района собрался оперативный штаб по ликвидации дефекта под председательством заместителя главы района Владимира Гайдея, в который вошли представители администрации, жилищных служб района и ГУП «ТЭК СПб».