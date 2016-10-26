Светлана Кузнецова переиграла чешку Каролину Плишкову со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6) в матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

Российская теннисистка шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала восемь из 15 брейк-пойнтов. Для россиянки эта победа стала второй в рамках Белой группы на итоговом турнире, чешка потерпела первое поражение.

Если в другом матче этого квартета представительница Польши Агнешка Радваньска обыграет испанку Гарбинье Мугурусу, то Кузнецова досрочно выйдет в полуфинал.

28 октября Кузнецова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Плишкова встретится с Агнешкой Радваньской.

Призовой фонд WTA Finals 2016 составляет 7 миллионов долларов.