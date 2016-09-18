Серьезное ДТП произошло в ночь на 18 сентября в Петербурге. Как сообщили очевидцы, столкнулись три машины, серьезно пострадала молодая девушка. Все случилось около полуночи, на внешнем кольце КАД, от тоннеля до съезда на Бронку. "Жуткое ДТП на дамбе - три автомобиля. Службы на месте. Не спешите... Всех ждут дома", - сообщила в соцсетях очевидец. Позже появились и уточняющие подробности страшной аварии на дамбе в Петербурге. По словам очевидцев, Mazda-626, за рулем которой была молодая женщина,...