Россиянин Андрей Кузнецов одолел казахского теннисиста Михаила Кукушкина, сообщает агентство "Р-Спорт". Таким образом, сборная России впервые с 2012 года вышла в Мировую группу Кубка Дэвиса.
Встреча, состоявшаяся в Москве, окончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:2. Таким образом, счет стал 3-1 в пользу российской национальной команды.
Ранее Кузнецов уже выиграл у Александра Недовесова. Еще одно очко сборной России принесла победа Константина Кравчука и Андрея Рублева в парной игре с Недовесовым и Андреем Голубевым. Поражением закончился матч россиянина Евгения Донского с Кукушкиным.
В высшую — Мировую группу Кубка Дэвиса выходят команды 16 стран.