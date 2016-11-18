В пятницу, 18 ноября температура воздуха в Москве оказалась ниже, чем в Анадыре, где было зафиксировано плюс 2 градуса. А в Москве температура днем оставалась отрицательной: -1... -2 градуса.

Как передаёт ИА "Метеоновости", восточное побережье Чукотки оказалось в тёплом секторе циклона, перемещающегося по акватории Берингова моря, и наполненного необычно тёплым воздухом, который и способствовал такому высокому температурному фону.

В то же время столица России находится на границе взаимодействия тёплого атлантического вихря и морозного сибирского антициклона.

Температура воздуха в Москве хоть и начала повышаться с приближением тёплого атлантического воздуха, но и порции холода с Урала и Сибири продолжают поступать с южными ветрами, сдерживая прогрев воздуха.