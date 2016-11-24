"Бросай футбол, вставай на лыжи!" Темнокожие легионеры футбольного клуба "Урал" Жан Жак Бугуи и Мохамед Конате решили ненадолго переквалифицироваться в лыжников. Под руководством олимпийского призёра Ивана Алыпова уроженцы солнечного Кот-д'Ивуара несколько часов катались по лыжным трассам в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Ребята под дружный хохот часто падали и, матерясь, поднимались, чтобы продолжать работать палками.

"Радовался как ребёнок – непередаваемые ощущения! – приводит слова Конате пресс-служба "Урала". – Раньше даже не знал, как лыжи называются". "Видел лыжные гонки только по телевизору, – говорит, в свою очередь, Бугуи. – Казалось, это легко, просто встаёшь и едешь. На самом же деле очень сложно – устоять невозможно! Упал несколько раз. Но буду пробовать ещё".

Бывший лыжник, ныне тренер Иван Алыпов признался Metro, что ему было очень весело работать с темнокожими ребятами:

– Конечно, они испытали шок. Но думаю, в то же время получили положительные эмоции. Падали, конечно, часто, особенно в самом начале. Лыжи – не бутсы, они скользкие! Говорят, им понравилось, всё было прикольно. Попробовали для себя что-то новое, приехав на Урал с тёплой, африканской страны. Познали, чем живёт Урал (улыбается).

По словам Алыпова, африканские ребята никак не могли сохранить равновесие и часто падали. Каждое падение сопровождалось крепким русским словцом.

– Они, когда падают, матерятся по-русски! – смеётся тренер. – Вообще, очень весёлые ребята. Смеялись, веселились. Я-то привык видеть футболистов угрюмыми, надутыми, надменными. А эти – весёлые. Тренировка получилась интересной. К концу тренировки они перестали падать, стали шагать нормально, расслабились.

Поработав с Конате и Бугуи, титулованный российский лыжник заметил в них потенциал и сделал заманчивое предложение.

– Я предложил им возможность потренироваться и запросто попасть в сборную Кот-д'Ивуара и даже выступать на Олимпийских играх, – говорит Алыпов. – Это реальная возможность. Думаю, они призадумались, хотя и посмеялись. Почему бы им и не начать лыжную карьеру? На Олимпиаде выступить реально. Темнокожие спортсмены выступают в лыжных гонках, можно вспомнить Филиппа Бойта. Телекамеры и зрители приветствовали его на Играх не хуже какого-нибудь чемпиона. Думаю, если мы поработаем вместе, то они точно составят конкуренцию своим коллегам с континента.