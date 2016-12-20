Следователи Петербурга проводят доследственную проверку - утром 20 декабря в проруби Невы у пляжа Петропавловской крепости было обнаружено тело мужчины. При осмотре на груди заметили огнестрельное ранение.

Уже днем следователи завершили осмотр территории, где обнаружили погибшего. Рядом с трупом лежал травматический пистолет "Оса". Огнестрельное оружие передали на экспертизу, уточнили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

- По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает "Лайф", среди прочих предметов, которые находились при погибшем, также найдено разрешение на ношение травматического оружия. Личность погибшего установлена - мужчине было 57 лет, он проживал в Петербурге.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.