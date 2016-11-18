Мужчина, упавший в горячий источник с повышенной кислотностью, полностью растворился в воде. К такому выводу пришли эксперты, расследовавшие дело исчезновения Колина Скотта в Йеллоустонском национальном парке США, пишет Time.

Напомним, что 23-летний Колин погиб в июне 2016 года в Йеллоустонском национальном парке США, где отдыхал со своими близкими.

По словам сестры Колина, мужчина сошёл с безопасной парковой дорожки и подошёл к горячему источнику, чтобы рукой проверить температуру воды. Однако поскользнулся и упал в озеро.

Прибывшие на место происшествия спасатели так и не смогли найти его тело – вечером им помешала гроза, а к утру оно полностью растворилось.

Дело в том, что температура в источника Йеллоустонского парка действительно очень высока и доходит до 121 градуса по Цельсию, а кислотность составляет около 3,5 pH (кислотность соляной кислоты составляет 1 pH).

Случай с Колином не первый в истории парка. Так, с 1890 года в источниках Йеллоустонского парка погибли 22 человека.