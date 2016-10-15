Телезвезда Светлана Устиненко умерла после продолжительной болезни

В СМИ появились последние новости о Светлане Устиненко: телезвезда умерла от рака после продолжительного лечения. О том, что мама умерла, сообщила Алиана Гобозова — её дочь. О печальном известии она написала на своей странице в Instagram, сопроводив пост снимком Светланы Устиненко с траурной лентой. Также она попросила всех неравнодушных помолиться вместе с ней за упокой души.

"Сегодня твоё сердечко остановилось... Но ты навсегда будешь в наших сердцах и душах моя светлая,нежная,добрая,искренняя мамочка… Мам ты слышишь... мне плохо без тебя... я тебя люблю больше жизни, я тебя люблю как никто другой... Я всегда рядом, я тебя чувствую... Прошу всех неравнодушных прочитать вместе со мной "Молитву за упокой души" рабы Божьей Фатиньи", - написала она, когда узнала, что Светлана Устиненко умерла.