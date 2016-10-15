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Обновлено : Сегодня 11:18
- Опубликовано : Сегодня 11:12

Телезвезда Светлана Устиненко умерла после продолжительной болезни

    О её смерти сообщила её дочь Алиана Гобозова

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    В СМИ появились последние новости о Светлане Устиненко: телезвезда умерла от рака после продолжительного лечения. О том, что мама умерла, сообщила Алиана Гобозова — её дочь. О печальном известии она написала на своей странице в Instagram, сопроводив пост снимком Светланы Устиненко с траурной лентой. Также она попросила всех неравнодушных помолиться вместе с ней за упокой души.

    "Сегодня твоё сердечко остановилось... Но ты навсегда будешь в наших сердцах и душах моя светлая,нежная,добрая,искренняя мамочка… Мам ты слышишь... мне плохо без тебя... я тебя люблю больше жизни, я тебя люблю как никто другой... Я всегда рядом, я тебя чувствую... Прошу всех неравнодушных прочитать вместе со мной "Молитву за упокой души" рабы Божьей Фатиньи", - написала она, когда узнала, что  Светлана Устиненко умерла.

     

    Напомним, что о том, что Светлана Устиненко умирает стало известно осенью 2014-ого. СМИ сообщили тогда, что она болеет раком и приступила к лечению с помощью химиотерапии. Ей даже пришлось пройти несколько операций: хирурги пытались извлечь убивающую женщину опухоль в мозге. Тем не менее рак Светланы Устиненко не отступил. Более того, после операций она долго восстанавливалась и состояние здоровья Светланы Устиненко становилось только хуже.

    Хотя в окружение женщины знали, что Светлана Устиненко умирает, для них новость о её кончине стала ударом. Пока точно неизвестно, когда и где именно состояться похороны,

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