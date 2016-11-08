Вредоносная программа использует Telegram и требует выкуп в размере пяти тысяч рублей. Её обнаружила "Лаборатория Касперского", сообщает "РИА Новости".

Программа размещена в теле шифровальщика Telegram, именно она позволяет поддерживать связь со злоумышленниками. Например, программа отправляет сообщения в чат с заданным номером, тем самым оповещая киберпреступников о факте заражения компьютера.

В программе применен простейший алгоритм шифрования, при этом она может менять расширения файла или его название.

Специалисты "Лаборатории Касперского" отмечают - пользователи ни в коем случае не должны верить сообщениям, в которых кто-либо вымогает деньги. Необходимо просто обратиться в саму лабораторию. Вирусная угроза распространяется очень быстро.

Днем ранее, 7 ноября, Telegram в России, Европе и Азии был недоступен в течение нескольких минут. Об этом писали СМИ со ссылкой на социальные сети.