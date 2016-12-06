Facebook, Microsoft, YouTube и Twitter объединятся для выявления экстремистского контента, сообщается в открытом послании компаний.

Объединённая база данных будет содержать в себе цифровые опознавательные знаки, которые позволят блокировать изображения и видео с содержанием, вербующим людей в террористические организации или как-либо иначе противоречащим политике компаний.

Каждый из участников проекта будет добавлять в базу свой контент, который будет использоваться и другими для идентификации фото или видео с запрещённым содержанием.

Сообщается, что никакой личной информации пользователей компании передавать друг другу не будут.

Читайте также:

Twitter подвёл итоги 2016 года и назвал 5 самых обсуждаемых событий в России

В Петербурге активисты просят суд запретить Facebook