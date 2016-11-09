Государственная административная техническая инспекция (ГАТИ) предупреждает петербуржцев - стоит чаще поднимать голову. На многоэтажках образовываются наледь и сосули.

В Петербурге насчитали более 40 тысяч объектов нежилого фонда, из них - более шести тысяч потенциально опасных строений.

Задуматься стоит и о своем здоровье, и о безопасности своего имущества. Парковать автомобили ГАТИ советует подальше от домов. При этом обеспечить проезд снегоуборочной техники.

Тем временем, пользователи в Сети с юмором вспоминают слова бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко о том, что в 21 веке сосульки нужно срезать лазером. В соцсетях обмениваются мемами на эту тему.

Владельцам зданий, если они не вовремя очистили крыши и водостоки, грозит штраф - от 250 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что сегодня горожане жаловались на то, что на автомобили падал снег. Нет, не с неба, а с крыш домов. Жильцы домов негодовали на то, что их не предупредили о работах сотрудники ЖСК и даже не давали попасть в собственный транспорт - на него без остановки летел снег.