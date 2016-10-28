Земельный участок площадью 2,7 га теперь будет находиться в аренде у ”Театра песни Пугачевой” ближайшие 5,5 года. Так 28 октября решил Арбитражный суд - он полностью удовлетворил иск компании о продлении договора аренды участка в устье Смоленки. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на гендиректора "Театра песни Аллы Пугачевой" Юрия Голованова.

Главным требованием компании было продление земельного участка и обязать Смольный разработать проект его планировки. Градостроительный план должен был оказаться на руках у представителей театра до первого октября 2017 года.

Если решение будет окончательным, ООО "Театр песни Аллы Пугачевой" займется разработкой проекта, на что уйдет 8-9 месяцев - но лишь после получения градостроительной документации. То есть еще около двух лет театр будет только на бумаге.

Спор между "Театром песни Аллы Пугачевой" и петербургским правительством касается договора, заключенного еще в 2011 году. В течение нескольких лет шли судебные разбирательства между комитетом имущественных отношений (КИО) и компанией.

КИО настаивал на расторжении договора об аренде земли под строительство театра. Их столичные противники подавали заявление о том, чтобы правительство утвердило градостроительную документацию. КИО трижды проигрывал в судебных инстанциях.

Представители компании планируют, что "Театр песни Пугачевой" расположиться на двух сторонах Морской набережной. Здания, в которых разместятся концертный зал на 14 000 человек, кинотеатр, рестораны, студия звукозаписи, будут соединены надземными и подземными переходами.