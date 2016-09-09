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 Опубликовано : Сегодня 15:56

«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

  • Любовь Егорова

11 сентября в Москве состоится первый театральный благотворительный велозаезд «ТеатРалли»

«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

предоставлено фондом «Артист»

Фото:

11 сентября в Москве состоится первый театральный благотворительный велозаезд «ТеатРалли», который послужит символичным открытием театрального сезона 2016–2017. Все собранные средства от его проведения будут направлены на оплату патронажа и ухода на дому за одинокими ветеранами сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств и  необходимых средств реабилитации пожилым артистам – подопечным фонда «Артист». Самые бойкие ветераны будут участвовать в заезде – поедут на трёхколёсных велосипедах.  

В заезде примет участие весь цвет московского театра: Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Ирина Апексимова и другие.

В следующем году велосипедное открытие театрального сезона будет проходить во многих городах России.

По словам учредителя фонда – Евгения Миронова, идея заезда проста: «Встретиться вместе с коллегами во время открытия нового сезона в разных театрах и привести себя в хорошую физическую форму». 

Сам Миронов не очень дружит с велосипедом. Специально для заезда ему пришлось потренироваться. А впервые он сел на велосипед во время съёмок  фильма «Космос как предчувствие»: «Тем самым я реабилитировался за все те годы, что не ездил. Такого количества дублей, как замечательный режиссёр Алексей Учитель, не делает больше, пожалуй, никто. Более того, через несколько месяцев после того, как я уже объездился, у меня был день рождения и мне подарили велосипед, который чудесным образом всё это время простоял, так как не было, где кататься. Теперь есть, так что, может быть, и сяду на велосипед».

 

Галина Грешилова, 86 лет, театровед В 2015 году фонд «Артист» организовал ей путешествие в Нидерланды

Галина Грешилова, 86 лет, театровед В 2015 году фонд «Артист» организовал ей путешествие в Нидерланды

предоставлено фондом «Артист»

Фото:

«У меня дети живут в другой стране, поэтому я тут совсем одна и привыкла самостоятельно справляться со всеми трудностями. Мне 86 лет, но я по-прежнему стараюсь вести активный образ жизни. А когда узнала, что у фонда «Артист» появился волонтёр в Голландии, обратившийся с предложением пригласить нескольких подопечных фонда и взять полностью их под свою опеку, то я, нисколько не задумываясь, решилась на этот вояж! И это несмотря на то, что я ни по-английски, ни по-голландски не разговариваю и что у меня есть некоторые проблемы с суставами. Жизнь-то даётся один раз! Эту поездку я до сих пор вспоминаю как одно из лучших событий, случившееся со мной в жизни».

Как помочь фонду?
Поддержать фонд можно, осуществив денежный перевод на сайте http://www.fond-artist.ru/payments/ или отправив эсэмэску со словом BRAVO и суммой цифрами на номер 3116.

Актёры, которые примут участие в заезде, рассказывают, почему важно помогать пожилым артистам.

«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

предоставлено фондом «Артист»

Фото:

Игорь Верник, актёр

«Моему папе, Эмилю Григорьевичу, скоро будет 92 года. После того как не стало мамы, я не мог допустить, чтобы отец остался наедине со своими проблемами, тосковал и скуксился. Именно это обычно и является причиной апатии и последующих болезней. Поэтому папа на протяжении 33 лет живёт со мной. Понимаю, что многие ровесники папы совершенно одиноки, отношения с детьми (которым тоже по 60–70 лет) не всегда гладкие и покупка жизненно необходимого лекарства стоимостью 5000 рублей превращается порой в проблему».  

«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

предоставлено фондом «Артист»

Фото:

Евгений Миронов, актёр

«Однажды мне позвонила мама и сказала: если ты не поможешь, я с тобой просто разговаривать не буду. Речь шла о Георгии Михайловиче Вицине. С этого началось. И пришло понимание, что мы долго будем расхлёбывать наше, вот это советское, прошлое, в котором люди совершенно не защищены. Причем как звёзды, так и люди, которые по 50 лет в оркестре были. А они что, менее важные?! Может быть, когда я в первый раз пришёл на спектакль «Лебединое озеро», они играли? Может, я из-за них так полюбил театр?» 

«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

предоставлено фондом «Артист»

Фото:

Максим Матвеев, актёр

«Я заканчивал театральный институт в Саратове, курс народной артистки СССР Валентины Александровны Ермаковой. На 86-м году жизни у неё случился инсульт с очень страшными последствиями – вплоть до отказа работы отделов головного мозга. Все ученики окружили Валентину Александровну максимальным вниманием и поддержкой, и мы делали всё возможное. Но мне представляется, что если бы в то время уже существовал фонд «Артист», то мы смогли бы в большей степени продлить жизнь этому человеку».

«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

предоставлено фондом «Артист»

Фото:

Ирина Пегова, актриса

«Как мы заботимся о старших сегодня, так и следующие позаботятся о нас. Как много артистов жили яркой и насыщенной жизнью, а после выхода на пенсию оказывались забыты. Очень хочется этот процент уменьшить максимально – дать возможность прожить артистам на пенсии той жизнью, которую они заслуживают. И спасибо фонду «Артист» за выполнение той великой миссии, которую он взял на себя».

«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

предоставлено фондом «Артист»

Фото:

Мария Миронова, актриса

«Для меня всё началось со знакомства с Маргаритой Александровной Эскиной, директором Дома актёра. У неё была картотека, в которой были собраны все актёры, которым нужна помощь. Тогда я поделилась идеей по организации программы помощи артистам на пенсии, на что она мне ответила: «Маша, ты не представляешь, какая будет реакция, если ты это сделаешь». Хотя я родилась в актёрской семьей, я не ожидала, в каком положении находится поколение артистов, которое немного не вписалось в  изменения последних 30 лет».

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