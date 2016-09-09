«ТеатРалли»: звезды запрыгнут на велосипеды, чтобы помочь пожилым людям

11 сентября в Москве состоится первый театральный благотворительный велозаезд «ТеатРалли», который послужит символичным открытием театрального сезона 2016–2017. Все собранные средства от его проведения будут направлены на оплату патронажа и ухода на дому за одинокими ветеранами сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств и необходимых средств реабилитации пожилым артистам – подопечным фонда «Артист». Самые бойкие ветераны будут участвовать в заезде – поедут на трёхколёсных велосипедах. В заезде примет участие весь цвет московского театра: Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Ирина Апексимова и другие. В следующем году велосипедное открытие театрального сезона будет проходить во многих городах России. По словам учредителя фонда – Евгения Миронова, идея заезда проста: «Встретиться вместе с коллегами во время открытия нового сезона в разных театрах и привести себя в хорошую физическую форму». Сам Миронов не очень дружит с велосипедом. Специально для заезда ему пришлось потренироваться. А впервые он сел на велосипед во время съёмок фильма «Космос как предчувствие»: «Тем самым я реабилитировался за все те годы, что не ездил. Такого количества дублей, как замечательный режиссёр Алексей Учитель, не делает больше, пожалуй, никто. Более того, через несколько месяцев после того, как я уже объездился, у меня был день рождения и мне подарили велосипед, который чудесным образом всё это время простоял, так как не было, где кататься. Теперь есть, так что, может быть, и сяду на велосипед».





предоставлено фондом «Артист» Фото:

«У меня дети живут в другой стране, поэтому я тут совсем одна и привыкла самостоятельно справляться со всеми трудностями. Мне 86 лет, но я по-прежнему стараюсь вести активный образ жизни. А когда узнала, что у фонда «Артист» появился волонтёр в Голландии, обратившийся с предложением пригласить нескольких подопечных фонда и взять полностью их под свою опеку, то я, нисколько не задумываясь, решилась на этот вояж! И это несмотря на то, что я ни по-английски, ни по-голландски не разговариваю и что у меня есть некоторые проблемы с суставами. Жизнь-то даётся один раз! Эту поездку я до сих пор вспоминаю как одно из лучших событий, случившееся со мной в жизни».



Как помочь фонду?

Поддержать фонд можно, осуществив денежный перевод на сайте http://www.fond-artist.ru/payments/ или отправив эсэмэску со словом BRAVO и суммой цифрами на номер 3116.



Актёры, которые примут участие в заезде, рассказывают, почему важно помогать пожилым артистам.

предоставлено фондом «Артист» Фото:

Игорь Верник, актёр «Моему папе, Эмилю Григорьевичу, скоро будет 92 года. После того как не стало мамы, я не мог допустить, чтобы отец остался наедине со своими проблемами, тосковал и скуксился. Именно это обычно и является причиной апатии и последующих болезней. Поэтому папа на протяжении 33 лет живёт со мной. Понимаю, что многие ровесники папы совершенно одиноки, отношения с детьми (которым тоже по 60–70 лет) не всегда гладкие и покупка жизненно необходимого лекарства стоимостью 5000 рублей превращается порой в проблему».

предоставлено фондом «Артист» Фото:

Евгений Миронов, актёр «Однажды мне позвонила мама и сказала: если ты не поможешь, я с тобой просто разговаривать не буду. Речь шла о Георгии Михайловиче Вицине. С этого началось. И пришло понимание, что мы долго будем расхлёбывать наше, вот это советское, прошлое, в котором люди совершенно не защищены. Причем как звёзды, так и люди, которые по 50 лет в оркестре были. А они что, менее важные?! Может быть, когда я в первый раз пришёл на спектакль «Лебединое озеро», они играли? Может, я из-за них так полюбил театр?»

предоставлено фондом «Артист» Фото:

Максим Матвеев, актёр «Я заканчивал театральный институт в Саратове, курс народной артистки СССР Валентины Александровны Ермаковой. На 86-м году жизни у неё случился инсульт с очень страшными последствиями – вплоть до отказа работы отделов головного мозга. Все ученики окружили Валентину Александровну максимальным вниманием и поддержкой, и мы делали всё возможное. Но мне представляется, что если бы в то время уже существовал фонд «Артист», то мы смогли бы в большей степени продлить жизнь этому человеку».

предоставлено фондом «Артист» Фото:

Ирина Пегова, актриса «Как мы заботимся о старших сегодня, так и следующие позаботятся о нас. Как много артистов жили яркой и насыщенной жизнью, а после выхода на пенсию оказывались забыты. Очень хочется этот процент уменьшить максимально – дать возможность прожить артистам на пенсии той жизнью, которую они заслуживают. И спасибо фонду «Артист» за выполнение той великой миссии, которую он взял на себя».

предоставлено фондом «Артист» Фото: