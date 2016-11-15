Как творится демократия

Пьеса Майкла Фрейна повествует о реальных событиях, которые произошли с западногерманским канцлером Вилли Брандтом в 1974 году. Он становится жертвой «шпионского скандала», в котором главное действующее лицо – Гюнтер Гийом, правая рука Брандта, человек, который в буквальном смысле слова следит за свежестью его рубашек. Гийом – разведчик ГДР, который стал помощником канцлера ФРГ. Именно этот скандал становится официальным поводом вынужденной отставки Брандта, но зритель-то видит и понимает, что есть истинная причина…

Больше чем политика

В постановке нет женских ролей – в те времена политика была исключительно мужской игрой. От этого эффект только усиливается: зритель наблюдает, как завязываются отношения двух мужчин – Вилли Брандта (Илья Исаев) и Гюнтера Гийома (Пётр Красилов). Один из них недолюбливает другого, второй должен эту стену сломать. И Исаев, и Красилов так вживаются в свои роли, что зритель следит за действием с любопытством и вниманием, с какими наблюдают только за любовной интригой.

История искренней лжи

Отправляясь на спектакль с политическим названием «Демократия», не стоит забывать, что это в первую очередь историческая и психологическая пьеса. В «Демократии» интересно наблюдать за тем, как человек – в данном случае Гюнтер Гийом – пытается войти в доверие, живёт двойной жизнью, как он врёт, и врёт так, что зритель в какой-то момент невольно становится на сторону шпиона и предателя и верит, что всё, что тот говорил и делал, было сделано от чистого сердца, искренне.

Сквозь стены из стекла

В спектакле по-своему интересны декорации. Это эдакие прозрачные двери, которые по ходу постановки становятся и административными зданиями, и загородным домом Брандта, и поездами. Из всех дверей, углов и даже стен выходят и плетут интриги однопартийцы Брандта и его мнимые сторонники. Благодаря этой лаконичной декорации зритель видит происходящие события как на ладони, слегка отстранённо, так, будто прошло уже много времени и история расставила всё на свои места.