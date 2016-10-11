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 Опубликовано : Сегодня 19:02

Театральная премьера. В Москве показали поющую Каренину

  • Светлана Перцова

В Московском театре оперетты с большим размахом прошла премьера нового мюзикла "Анна Каренина". Создателями выступила команда, известная столичному зрителю по "Графу Орлову" и "Монте-Кристо"

Валерия Ланская и Екатерина Гусева сыграли "Анну Каренину" по очереди

Валерия Ланская и Екатерина Гусева сыграли "Анну Каренину" по очереди

предоставлено пресс-службой мюзикла

Фото:

Сюжет, от которого ожидают многого

Споры о том, можно ли поставить знаменитое произведение Толстого «Анна Каренина» в жанре мюзикла, не утихали до самой премьеры. В результате, на мой взгляд, у театра всё получилось. Конечно, частью сюжетных переплетений пришлось пожертвовать, тем не менее у Юлия Кима (автор либретто), Романа Игнатьева (композитор) и Алины Чевик (режиссёр-постановщик) получилось создать цельное и родственное оригиналу действо. Музыка ничуть не мешает литературной основе, а дополняет её, делая более эмоциональной и понятной зрителю.

Постановка классики собрала всех

Состав в мюзикле подобрался по-настоящему звёздный. Создатели не ограничились исполнителями, которые уже сотрудничали с театром (Валерией Ланской, Екатериной Гусевой (Каренина), Сергеем Ли (Вронский) и Игорем Балалаевым (Каренин), и усилили состав тяжеловесами жанра. Роль Вронского досталась обладателю «Золотой маски» Дмитрию Ермаку, а Кити Щербацкой стала Наталия Быстрова. Актриса, которую все привыкли видеть в ролях сказочных героинь, доказала, что ей под силу и полные драматизма роли.

Для каждого зрителя своя Каренина

На премьере у зрителей была возможность увидеть обеих Карениных. В первом действии Валерию Ланскую, во втором – Екатерину Гусеву. Обе Каренины хороши по-своему: Валерия делает упор на вокал, Екатерина – на актёрское мастерство.  Впечатлил Каренин в исполнении Игоря Балалаева. Этот персонаж вызывает не столько сочувствие, сколько недоумение: как такого можно было бросить? А Дмитрий Ермак убедительно доказал, что страстные, эмоциональные герои – его конёк. 

Масштабность постановки впечатляет

Сложная железная конструкция на сцене в сочетании с видеопроекциями создают эффект присутствия. Всё ярко и красиво. Удивительно сделана сцена катка – актёры катаются на роликах, словно на коньках по ледяной глади. Усиливают впечатление приглашённые звёзды фигурного катания – Елена Леонова и Андрей Хвалько. Одной из самых ярких сцен становится последняя – перед зрителями появляется огромный поезд. Кстати, «Анна Каренина» – это тот случай, когда не обязательно сидеть близко – многие задумки лучше смотрятся издалека.

 

Отзывы зрителей

«Интересная постановка. Очень эмоциональная. Больше всего впечатлила Кити. Актриса очень хорошо пела, голос как колокольчик».

Ксения,  28 лет, учительница

«Даже не ожидал, что такое сложное произведение реально уложить в рамки жанра. Думаю, что у создателей всё получилось».

Артём,  26 лет, пиар-директор

«Думаю, что сюда стоит сходить всем, кто забыл классическое произведение. У меня было ощущение, словно я заново книгу перечитал».

Максим,  24 года, менеджер

«Поезд на сцене – отличное решение. Он реально оглушает не только Анну Каренину, но и зрителей. Понимаешь, что судьба героини уже решена». 

Кирилл,  22 года, студент

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