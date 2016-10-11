Театральная премьера. В Москве показали поющую Каренину

Сюжет, от которого ожидают многого

Споры о том, можно ли поставить знаменитое произведение Толстого «Анна Каренина» в жанре мюзикла, не утихали до самой премьеры. В результате, на мой взгляд, у театра всё получилось. Конечно, частью сюжетных переплетений пришлось пожертвовать, тем не менее у Юлия Кима (автор либретто), Романа Игнатьева (композитор) и Алины Чевик (режиссёр-постановщик) получилось создать цельное и родственное оригиналу действо. Музыка ничуть не мешает литературной основе, а дополняет её, делая более эмоциональной и понятной зрителю.

Постановка классики собрала всех

Состав в мюзикле подобрался по-настоящему звёздный. Создатели не ограничились исполнителями, которые уже сотрудничали с театром (Валерией Ланской, Екатериной Гусевой (Каренина), Сергеем Ли (Вронский) и Игорем Балалаевым (Каренин), и усилили состав тяжеловесами жанра. Роль Вронского досталась обладателю «Золотой маски» Дмитрию Ермаку, а Кити Щербацкой стала Наталия Быстрова. Актриса, которую все привыкли видеть в ролях сказочных героинь, доказала, что ей под силу и полные драматизма роли.

Для каждого зрителя своя Каренина

На премьере у зрителей была возможность увидеть обеих Карениных. В первом действии Валерию Ланскую, во втором – Екатерину Гусеву. Обе Каренины хороши по-своему: Валерия делает упор на вокал, Екатерина – на актёрское мастерство. Впечатлил Каренин в исполнении Игоря Балалаева. Этот персонаж вызывает не столько сочувствие, сколько недоумение: как такого можно было бросить? А Дмитрий Ермак убедительно доказал, что страстные, эмоциональные герои – его конёк.

Масштабность постановки впечатляет

Сложная железная конструкция на сцене в сочетании с видеопроекциями создают эффект присутствия. Всё ярко и красиво. Удивительно сделана сцена катка – актёры катаются на роликах, словно на коньках по ледяной глади. Усиливают впечатление приглашённые звёзды фигурного катания – Елена Леонова и Андрей Хвалько. Одной из самых ярких сцен становится последняя – перед зрителями появляется огромный поезд. Кстати, «Анна Каренина» – это тот случай, когда не обязательно сидеть близко – многие задумки лучше смотрятся издалека.