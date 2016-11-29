О чём спектакль

Семейная драма

«Экспресс Калифорния» поставлен по мотивам романа Жозефины Лоуренс «Долгие годы». В 90-е годы это произведение стало основой для спектакля «Дальше – тишина...» в Театре имени Моссовета. Участвуя в ней, в последний раз вышла на театральную сцену великая Фаина Раневская. Это знаменитая пронзительная история о двух потерявших родной дом стариках-супругах Барке и Люси Купер, не мыслящих жизни друг без друга и разлучённых. Разлучённых не смертью и не страшной болезнью, а с лёгкой руки собственных циничных и эгоистичных, но всё ещё любимых детей.

На кого смотреть

Сочувствуешь поневоле

После выхода спектакля «Дальше – тишина...» театральные деятели и критики заявили о банальности сюжета пьесы и о том, что успех спектакль имеет только благодаря игре Фаины Раневской и Александра Плятта. Если принять на веру, что пьеса несильная, то, как и Раневской с Пляттом, Александре Назаровой и Сергею Никоненко, без сомнения, удалось своей игрой скрыть недочёты содержания. Сдержать слёз, глядя как их Барк и Люси огорчаются, наивно радуются, вспоминают о счастливом прошлом или несмело мечтают о будущем, невозможно.

Зачем смотреть

Социальная реклама

Трогательным и глубоко печальным этот сюжет делает как раз его «банальность». Эта история с той или иной стороны близка каждому. Я уверена, что на большинство зрителей она, как и на меня, произвела эффект социальной рекламы как в 90-х: «Позвони родителям». Люби и уважай родителей, заботься о родителях. Банально? Может быть, но, к сожалению, для некоторых незначительно, как для детей семьи Куперов. А ещё: «Воспитывайте детей правильно». Любви и мягкости, как показывает эта история, не всегда достаточно.

Замысел

Сигнал государству

Задумавшая создание «Экспресса Калифорния» директор театральной компании «ФИТ» Стелла Самохотова, похоже, хотела заставить задуматься не только зрителей-обывателей. «Старики – это категория людей, о которых сейчас забыли, – говорит она. – Все государственные программы в большинстве своём направлены только на детей. Я же считаю, что пожилые люди первичны. Оберегать и улучшать надо условия жизни прежде всего стариков, дни которых уже на исходе. Они выполнили свою миссию и заслужили заботу о себе».