В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля «Энергичные люди» по одноимённой повести

Василия Шукшина. Режиссёром постановки выступил художественный руководитель театра Павел Хомский.

О чём спектакль

Дела семейные и общественные

Действие разворачивается в квартире обычной зажиточной семьи Кузькиных. На сцене главный герой Аристарх Петрович балагурит под коньячок (происходит это нередко) вместе со своими приятелями, такими же, как сам Кузькин, спекулянтами и воротилами, – одним словом, «энергичными людьми». Всё это чертовски надоело прекрасной супруге Аристарха Петровича Вере Сергеевне, которая в придачу узнаёт об измене мужа с некой Соней и решает проучить его вместе с дружками. Проучить не абы как, а написать жалобу в прокуратуру обо всех их «импровизациях». Вот тут-то«энергичным людям» приходится непросто – в тюрьму ведь никому не хочется…

На кого смотреть

В мужском обществе

Почти все роли в спектакле мужские. Именно поэтому на сцене выделяется Лариса Кузнецова, которая играет Веру Сергеевну. Актрисе очень точно удаётся сыграть обиженную (но и любящую) жену.

Интересно наблюдать и за игрой мужской компании – «энергичных людей». Когда Анатолий Васильев, он же Аристарх, Сергей Виноградов (Брюхатый), Андрей Межулис (Курносый) по очереди начинают уговаривать Веру Сергеевну одуматься, возникает впечатление, что именно этими способами убеждения они бы пользовались и в реальной жизни – настолько хорошо каждому из актёров подходит характер.

Фишка

Проблемы 70-х актуальны

Читая отзывы перед спектаклем, я несколько раз натыкалась на критику, в которой зритель сетовал на то, что постановка устарела. Мол, сейчас иные времена, таких «энергичных людей», какие описаны у Шукшина, уже нет. Вынуждена не согласиться. Повесть звучит остроумно и вполне себе актуально и сегодня, так как речь идёт о проблемах, увы, вечных – воровстве и коррупции.

Ну и, конечно же, главный конёк этого спектакля – сатира. Смешно до слёз, так как на сцене то и дело видишь до боли знакомые ситуации, узнаёшь себя (здесь я имею в виду семейные «сцены»).

Зачем смотреть

Мелодрама в пиджаке

В первую очередь постановку стоит посмотреть тем, кто любит творчество Шукшина. Во-вторых, спектакль придётся по вкусу и тем, кто ностальгирует по эпохе 90-х. Павел Хомский, почти не отклоняясь от текста повести, переносит героев 70-х как раз в 90-е. Делает он это за счёт костюмов (на главном герое пресловутый малиновый пиджак, на его подельниках – кожанка и спортивный костюм), декораций (гарнитур, хрустальные люстры), а также музыки (из колонок доносится «Сиреневый туман»). В-третьих, постановка будет интересна тем, кому нравится изучать природу человеческих отношений. Ведь между супругами разворачивается настоящая мелодрама.

Мнения зрителей

«Очень смешной спектакль. Советую всем!»

Андрей

35 лет, медработник

« Люблю это произведение Шукшина. И постановка прекрасная, особенно понравился Голобородько в роли Чернявого».

Анатолий

55 лет, предприниматель

«Смешно, но лично мне кажется, что повесть немного устарела. Сейчас совсем другие «энергичные люди».

Карина

38 лет, менеджер

«Смотришь на сцену и видишь ситуации из жизни. Классика есть классика. Очень рада, что побывала на спектакле».

Валерия

40 лет, бухгалтер