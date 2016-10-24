Замечательно, когда ваш питомец всегда с вами, куда бы вы ни пошли. Это вполне реально, если вы набьете себе татуировку своего любимца.

Но далеко не каждый мастер сможет отобразить на вашем теле не просто портрет кошки и собаки, но и её характер.

Южнокорейский татуировщик известный как Jiran делает своим клиентам именно такие оригинальные рисунки.

Несмотря на то, что деятельность многих тату-мастеров считается нелегальной (для такой работы необходима врачебная лицензия), любители кошек и собак не могут удержаться от соблазна.