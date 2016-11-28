В воскресенье в Москве состоялась первая торжественная церемония вручения национальной премии "Супер мамы года".

Главная цель мероприятия – воздать честь талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях.

Торжественную церемонию открыла музыкально-танцевальная композиция "Vogue" в исполнении мам из коллектива "Леди школа" студии Аллы Духовой TODES. Затем эстафету приняли ведущие, Тимур Родригез и Олимпиада Тетерич, которые приглашали номинанток на сцену за заслуженными наградами.

Первую статуэтку в номинации "Знаток–Мама" получила Лариса Суркова, мама пятерых детей, кандидат психологических наук, автор более десятка книг по детской и семейной психологии, советами которой пользуются более полумиллиона читателей.

Победительницей в номинации "ТВ-Мама" стала Тутта Ларсен – мама троих детей, известная телеведущая музыкальных программ. В прошлом году Тутта запустила собственный канал TUTTA.TV, посвящённый вопросам материнства и воспитания детей.

В номинации "Кино-Мама" победила Марина Трескунова – мама звезды "Кинотавра" Семёна Трескунова, снявшийся в нашумевшей картине "Хороший мальчик". Своей успешной кинокарьере Семён обязан именно маме. Марина окончила музыкальную школу и Московский государственный университет культуры и искусств, работает организатором праздников и фотопроектов для детского журнала.

Одной из самых ярких наград в номинации "Шоу-Мама" стала певица и актриса, финалистка нашумевшего телепроекта "Голос", участница шоу-проектов "Точь-в-точь" и "Точь-в-точь супер сезон", Елена Максимова.

В номинации "Интернэшнл-Мама" победила ещё одна участница шоу "Голос" – Габриела да Силва.

Но обладательницей главного титула премии "Супер Мама Года 2016" стала Татьяна Навка – трёхкратная чемпионка России и Европы, двукратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Татьяна не смогла присутствовать на награждении лично, поэтому награда была вручена её маме Раисе Анатольевне, а сама Татьяна записала праздничное видеообращение для участниц и гостей мероприятия.