Предельный тариф на маршрутки не будут контролировать в комитете по транспорту Санкт-Петербурга с 2017 года. О таких планах Смольного пишет "Фонтанка" со ссылкой на слова Александра Головина, главы комитета по транспорту.

Однако такое нововведение будет не на всем транспорте, а лишь на новых линиях. Их введут после проработки всех городских маршрутов, при этом некоторые дублирующие направления уберут. На новых маршрутах перевозчики сами смогут устанавливать цену, и контролироваться Смольным это не будет.

Чтобы нововведения начали действовать, в настоящее время в правительстве разрабатывают "документ планирования" - план развития наземного транспорта. Если он будет одобрен, то у же в 2017 году на линии выйдут маршрутки с "самостоятельными" ценами.

Сейчас коммерческие маршруты приравнены к регулярным и предельный тариф на них - это, в среднем, 40 рублей. Эту планку контролирует правительство Санкт-Петербурга.

