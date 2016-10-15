"Танцующий миллионер" вновь устроил шоу вместе с женой в Москве на Красной площади

Прославившийся в Сети итальянский бизнесмен Джанлуки Вакки прибыл вместе со своей женой в Москву, чтобы покорить своей энергетикой россиян. Согласно выложенным фотографиям на своей странице и странице его супруги в Instagram, они уже успели побывать на Красной площади, где устроили шоу. Также сайт телеканала Рен ТВ сообщает, что интернет-сенсация с удовольствием делала селфи со всеми желающими. Кроме того Вакки опубликовал кадры из здания телецентра Останкино, куда он приехал ради участия в передаче Андрея Малахова на Первом канале.

При этом надо отметить, что на страницах как самого Джанлуки Вакки, так и его жены уже масса приветственных комментариев. Супруга миллионера и вовсе покорила пользователей, подписав фотографию на Красной площади "турист" на русском языке. daemara: Ого, вы говорите на русском? valentina__d: Наблюдаю за талантливой девушкой и не догадывалась, что она говорит по-русски. katrysya0312: Класс,ну просто красотка!!!!!! kotanya955: Столько энергии, эмоций и позитива !! Напомним, что 50-летний итальянский миллионер прославился в Сети благодаря зажигательным танцам топлес. Вопреки своему возрасту, физической форме мужчины могли бы позавидовать многие юноши. Также они могли бы позаимствовать и его чувство юмора, ведь на днях миллионер опубликовал весьма экстравагантное видео, в котором в пиджаке и галстуке устроил танцы на шпильках и в трусах, показав тем самым, что не стоит судить человека лишь по костюму.

Spesso si reputa seria una persona che indossa abilmente una cravatta , ma il giudizio puo' essere superficiale. Prima di giudicare una persona bisogna conoscerla... Enjoy @siathisisacting #gvlifestyle #sia #cheapthrills Видео опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Окт 12 2016 в 12:49 PDT