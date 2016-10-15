"Танцующий миллионер" вновь устроил шоу вместе с женой в Москве на Красной площади

Прославившийся в Сети итальянский бизнесмен Джанлуки Вакки прибыл вместе со своей женой в Москву, чтобы покорить своей энергетикой россиян. Согласно выложенным фотографиям на своей странице и странице его супруги в Instagram, они уже успели побывать на Красной площади, где устроили шоу. Также сайт телеканала Рен ТВ сообщает, что интернет-сенсация с удовольствием делала селфи со всеми желающими.
Кроме того Вакки опубликовал кадры из здания телецентра Останкино, куда он приехал ради участия в передаче Андрея Малахова на Первом канале.
При этом надо отметить, что на страницах как самого Джанлуки Вакки, так и его жены уже масса приветственных комментариев. Супруга миллионера и вовсе покорила пользователей, подписав фотографию на Красной площади "турист" на русском языке.
daemara: Ого, вы говорите на русском?
valentina__d: Наблюдаю за талантливой девушкой и не догадывалась, что она говорит по-русски.
katrysya0312: Класс,ну просто красотка!!!!!!
kotanya955: Столько энергии, эмоций и позитива !!
Напомним, что 50-летний итальянский миллионер прославился в Сети благодаря зажигательным танцам топлес. Вопреки своему возрасту, физической форме мужчины могли бы позавидовать многие юноши. Также они могли бы позаимствовать и его чувство юмора, ведь на днях миллионер опубликовал весьма экстравагантное видео, в котором в пиджаке и галстуке устроил танцы на шпильках и в трусах, показав тем самым, что не стоит судить человека лишь по костюму.
- Иногда мы называем человека серьезным только потому, что он носит галстук. Но что если…, - говорит он и начинает танец на шпильках под песню Sia "Cheap Thrills", а также призывая всех своих подписчиков наслаждаться жизнью.
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