ДТП с участием автомобиля такси и трамвая произошло на улице Здоровцева в Петербурге 28 ноября.

Очевидцы выложили фото с места ДТП в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, автомобиль такси столкнулся с трамваем и, отлетев от удара, врезался в светофор.

- Мы стояли на светофоре, когда случилась авария, не обратила внимания, откуда ехал Круз, но скорее всего Круз поворачивал с Ветеранов на Здоровцева направо, и там летел трамвай. Круз в трамвай влетел, и его развернуло и откинуло на пешеходник в светофор, - написала свидетельница ДТП с такси в паблике.

Очевидцы также отметили, что светофор видимых повреждений не получил.

Обстоятельства ДТП, произошедшего на Здоровцева 28 ноября, выясняются. Сведений о пострадавших нет.