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Тайный поклонник завалил Ольгу Бузову цветами

  • Данила Белов

Телеведущая выложила в соцсети снимок с массой букетов

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Телевизионная звезда Ольга Бузова обзавелась тайным поклонником. Недавно она выложила в свой Instagram снимок, на котором она сидит на диване в окружении огромного количества корзин с самыми разными цветами. Сама девушка в комментариях к снимку благодарит неизвестного за столь приятный подарок.

"Спасибо Вам, кто бы Вы ни были", – написала она. 

 

Спасибо Вам, кто бы Вы ни были. #приятно#спасибо#цветы#красиво

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

Не исключено, что все эти цветы являются подарком девушке в честь вышедшей недавно её песни. При этом подписчики Бузовой отметили, что за щедрым жестом вполне мог стоять и муж телезвезды Дмитрий Тарасов, с которым у неё в последнее время не самые лучшие отношения. 

lavr06101983: @buzova86 почерк твоего мужа, может он подарил..?

kodzaeva5688: Красивые цветы

22222irina: Так держать, Оля!!!

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщениям СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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