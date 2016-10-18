Тайфун "Сарика" в Китае, пришедший на остров Хайнань, привёл к отмене около 250 авиарейсов, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные правительства провинции. Множество людей ждут в местном аэропорте "Мэйлань" города Хайкоу, когда стихия успокоится, чтобы отправиться по своим делам.

Тайфун "Сарика" в Китае, как ожидается, с полной мощью ударит в ранние часы вторника. Под ударом окажутся крупные города Цюнхай и Санья. По мнению синоптиков, шторм может набрать силу и стать супертайфуном и тем самым станет самым мощным и разрушительным на острове за последнее десятилетие.

Помимо самолётов свою работу прекратили также порты острова, движение пароходов вокруг острова Хайнань запрещено из-за разгула стихии.

Отметим также, что тайфун "Сарика" в Китае вынудил власти страны объявить наивысший "красный" уровень предупреждения опасности волн и "желтый" уровень штормового предупреждения. Местным жителям было рекомендовано подготовить запасы еды и воды на ближайшие несколько дней. Все команды спасателей в зоне действия шторма приведены в боевую готовность. Армейские подразделения КНР также готовы к тому, чтобы их подключили к ликвидации последствий тайфуна "Сарика".

Напомним, что ранее тайфун уже обрушился на Филиппины, где привёл к масштабным разрушениям и затоплениям.

Тайфун "Сарика"

По словам синоптиков скорость ветра в эпицентре тайфуна "Сарика" уже составляет 155 км/час. Специалисты считают, что в результате его прихода волны смогут достигать высоты до 12 м.