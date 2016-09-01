О массовой прогулке лошадей по проезжей части в Ленобласти сообщили очевидцы в социальных сетях.

– На Ропшинском шоссе гуляет табун лошадей! Хозяев не видно! Ну разве так можно?! Зачем заводить животных, чтобы так безалаберно к ним относиться! Не дай Бог собьют! – сокрушается свидетельница ситуации в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”.

Участники обсуждения отмечают, что кони не первый раз выходят на проезжую часть в этом месте. Предположительно, эти лошади содержатся в конюшне «Ковчег».

– Обычно они самовольничают рядом с конюшней, далеко вглубь, но там тоже люди живут... , – рассказывает местная жительница Анна. – В Ропшинскую администрацию жаловались... Детей отпустить страшно.

Отметим, что ипподром и племенной конезавод также есть в Ропше.