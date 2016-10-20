Таблички с обратным отсчётом времени появятся в метро МосквыТабло, показывающее время до прибытия поезда, установят на всех станциях московского метро к осени 2017 года.

"Конкурс на поставку электронных экранов будет объявлен до конца этого года", – рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Пока табло на станциях показывают, сколько времени прошло с момента отправления предыдущего поезда. Известно, что и эти экраны останутся, сообщает сайт столичного градоначальника.

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