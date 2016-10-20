Таблички с обратным отсчётом времени появятся в метро МосквыТабло, показывающее время до прибытия поезда, установят на всех станциях московского метро к осени 2017 года.
"Конкурс на поставку электронных экранов будет объявлен до конца этого года", – рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
Пока табло на станциях показывают, сколько времени прошло с момента отправления предыдущего поезда. Известно, что и эти экраны останутся, сообщает сайт столичного градоначальника.
Справка
- Информация о том, сколько минут и секунд осталось до прибытия следующего поезда, пока есть на нескольких станциях.
- В 2015 году такое табло установили на станции «Проспект Мира». Кроме того, табло стоят в центре зала на станции «Киевская» Филёвской линии.
- На экране также отображается горизонтальная шкала, по которой можно проследить движение поезда по тоннелю.
- Для удобства туристов информация дублируется на английском языке.