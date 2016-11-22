Знаменитый тигр Амур из сафари-парка в Приморском крае стал отцом – ещё в сентябре самка Уссури родила двух малышей. Увы, один из них скончался, так как тигрица отказалась от своих детёнышей сразу после родов, и они быстро ослабли. В сафари-парке стали выкармливать тигрят искусственно, за ними требовался круглосуточный уход. Один из них, Шерхан, оказался достаточно сильным, чтобы выжить.

– Начали его кормить молоком, – рассказывает Metro ветеринарный врач Василина Татаурова. – Козье не подошло – у него были вздутия живота, запоры. Приходилось стимулировать, чтобы опорожнялся. Потом стали давать коровье молоко, но и оно не подошло. А вот кошачий заменитель молока его организм воспринимал нормально.

Пока Шерхану подбирали молоко, он едва не умер. Но сотрудники сафари-парка не растерялись.

– Ему ещё даже месяца не было – начались колики, вздутие, – вздыхает Василина. – От болевого шока остановилось сердце. Началась агония. На глазах таял. Дышать перестал. Стали делать искусственное дыхание. С такой силой дунули ему прямо в пасть, что он задышал, надулся как шарик.

После того как Шерхан привык к молоку ему стали давать мясо – но с ним тоже поначалу были проблемы. Он его просто выплёвывал:

– Давали ему куриную грудку. Не нравилась. Может, сухая, сырая. Первое время выплёвывал. Но когда размешала ему мясо с перепилиным яйцом, он стал есть. Вчера вот приводили ему гуся. Он буквально за один день съел его.

Видимо, тигрёнок Шерхан взял пример со своего отца Амура, который проводил много времени с козлом Тимуром. Шерхану, правда, подобрали в друзья хорька Рокки.

– У меня есть кошка, так они не подружились, – говорит Василина. – Кошка рычала и шипела на него. А когда исполнился месяц, привели хорька. Они уже месяц играются. С первого дня подружились! Хорёк стал прыгать на Шерхана, прикусывать. Тигрёнок подрос, силы уже на его стороне. Спят теперь вместе, вылизываются. В догонялки друг с другом играют. Из одной тарелки, конечно, не едят – мало ли что можно подцепить. Это дети, ничего удивительного. Один бы Шерхан заскучал.

Сейчас малыш уже набрался сил и весит 9 килограмм. Через месяц-два его переведут в вольер. А пока нужно сделать зверёнышу все необходимые прививки. И дождаться, когда отрастёт шерсть к зиме.

Отметим, что 22 ноября исполнился год после знакомства тигра Амура и козла Тимура. В честь годовщины друзьям передали подарки: Тимуру яблоки, капусту, морковь, свёклу, а тигру Амуру – мясо свинины.

Живут Амур и Тимур рядом, видятся друг с другом ежедневно, но через пруток. У каждого из них своя жизнь. Амур общается с тигрицами, Тимур общается с козами и с посетителями.