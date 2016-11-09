У 48-летнего известного российского артиста Филиппа Янковского наступила стойкая ремиссия онкологического заболевания, с которым он боролся на протяжении семи лет.

Как сообщает Life.ru, в 2009 году у Филиппа Янковского врачи диагностировали фолликулярную лимфому, но актёр на протяжении 5 лет отказывался от оперативного вмешательства и не проходил медикаментозное лечение. Самочувствие Янковского ухудшилось в 2014 году. Мужчина был доставлен в один из лучших онкологических центров Москвы. После проведённого обследования у актёра диагностировали уже фолликулярную лимфому 3-й стадии. После этого он лечился в Москве, а также в Израиле.

"Спасибо вам, что вы неравнодушные люди и очень по-доброму ко мне относитесь, – рассказал Янковский Life.ru. – Я очень рад и счастлив, дальше буду работать и буду стараться вас радовать. У всех бывают разные диагнозы, но у меня с божьей помощью и с помощью врачей удалось преодолеть болезнь. Спасибо за внимание. Я выздоровел, и это огромная радость. Спасибо вам, что на такие хорошие вещи обращаете внимание. Я вас всех люблю и всех благодарю. Спасибо вам".

Сейчас график актёра расписан на несколько месяцев вперёд, но Янковский заверил, что постоянно будет следить за своим здоровьем.

Филипп Янковский — советский и российский актёр и кинорежиссёр. Сын известного советского артиста Олега Янковского. Напомним, что в 2008 году у его отца, народного артиста Олега Янковского врачи диагностировали рак поджелудочной железы. Спасти "того самого Мюнхгаузена" не удалось — легенда российского кино скончался на 66-м году жизни.