Шон Леннон, сын легендарного Джона Леннона, активно представляет миру свой новый проект – The Claypool Lennon Delirium. Его коллегой по группе стал бас-гитарист Primus Лес Клейпул.

Музыка дуэта берёт свои корни из психоделии и прог-рока – стилей, на которых Леннон вырос и которые создавал его отец в составе The Beatles.

«Эта музыка привлекает меня, потому что она тщательно проработанная и осмысленная, – объясняет Шон Леннон, приводя в качестве источников вдохновения прогрессивный рок Mahavishnu Orchestra и King Crimson, а также джаз Майлза Дэвиса. – Такая музыка требует большого труда. Это очень амбициозный проект. И над ним весело работать. Это сказочная музыка: в течение одного трека вас переносит в совершенно разные места».

Музыканты познакомились, когда группа Шона The Ghost of a Saber Tooth Tiger играла на разогреве у Primus. За кулисами музыканты начали спонтанно играть, импровизировать, а затем подумали и решили создать группу. Позже Клейпул пригласил Леннона в свою домашнюю студию в Калифорнии. Там дуэт за месяц закончил альбом Monolith of Phobos с 11 песнями.

«Первая песня, которую мы сделали с Лесом, получила название Captain Lariat, – говорит Шон. – У него была целая мифология, связанная с этим персонажем капитаном Лариатом, который плавал в солёных морях».

Весь альбом создавался в таком же настроении. На нём тёмные потусторонние рассказы часто объединяются с густыми, прогрессивными звуковыми пластами.

Песня Bubbles Burst рассказывает о причудливом, подобном фантазии, опыте Леннона, который однажды пообщался с любимым шимпанзе Майкла Джексона в поместье Неверленд.

«В этой песне содержится метафора: у Майкла было много друзей-детей, и он сам чувствовал себя ребёнком, – добавляет Леннон. – Было что-то трагичное в том, что шимпанзе не может оставаться питомцем, став взрослым, потому что становится опасным, когда наступает половая зрелость».

Другой трек, Cricket and the Genie, рассказывает историю мальчика, который представляет себе, что его антидепрессанты станут для него джином, решающим все проблемы.

«Я устал слышать о детях, которые страдают от последствий употребления антидепрессантов для лечения тревожных расстройств и депрессии. Или других странных препаратах, которые большие фармацевтические компании продвигали и продавали людям, возможно, не нуждавшимся в них», – говорит Леннон.

Музыкант отмечает, что его творчество отражает его жизненную позицию. Тем не менее тексты песен группы часто кажутся более серьёзными, чем их яркая и постоянно меняющаяся музыка.

«Мы совпадаем с Лесом в желаниях музицировать, развлекаться и в то же время откликаться на актуальные события, которые затрагивают общество, – объясняет он. – Мы создаём музыку о том, что реально существует, в нашем творчестве отражаются повседневные события».