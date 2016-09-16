В соцсетях продолжают делиться фотографиями на фоне нового граффити на фасаде технического здания на Синопской набережной в Петербурге. Судя по фото, к вечеру 16 сентября его не закрасили. До того, как на стене появилось граффити с изображением Зинаиды Тракторенко, героини сериала "Осторожно, Модерн! - 2" в исполнении Дмитрия Нагиева, там был портрет прапорщика Василия Петровича Задова. Последний был закрашен жёлтой краской на днях.

По этому поводу возмущался Дмитрий Нагиев в соцсети.

Нагиев пояснил Metro, почему его задело, что в Петербурге закрасили портрет Задова (подробнее)

Художник из группы HoodGraff, рисовавший граффити с Зинаидой Тракторенко, был в тот же день задержан и доставлен в полицию (подробнее...). Там в отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении. Как позднее пояснили в пресс-службе Центрального района города, нанесение граффити на стены - это правонарушение (подробнее).

Как оказалось, в создании граффити непосредственное участие принимал также сын киноактёра Кирилл Нагиев. Об этом в Instagram рассказали сами художники. Видео момента создания портрета Зинаиды Тракторенко в воём аккаунте выложил сын Нагиева.

- Это победа! За Тракторенко!, - подписал видео Кирилл.

Также неравнодушные горожане, поклонники работ художников, позднее создали петицию, в которой требуют законодательно разрешите граффити Hoodgraff в Петербурге.