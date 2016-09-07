Глеб Грозовский обвиняется в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Отцу Глебу вменяют два эпизода. Юрист и друг семьи Грозовских Андрей Мурашко в течение нескольких лет проводил собственное расследование и считает, что в деле нет достаточных доказательств для привлечения священника к уголовной ответственности.

Эпизод №1

Место действия: православный лагерь «Коневец» в Ленинградской области, период – с 25 по 30 июня 2011 года.

Справка из уголовного дела №99246: «Совершил действия сексуального характера в отношении 13-летний Лены Д.». (Все имена потерпевших изменены. – Прим. ред.).

– Дело было возбуждено без заявления родителей, по рапорту следователя спустя два года после предполагаемого совершения преступления, – комментирует Metro общественный защитник Грозовского Андрей Мурашко. – Гинекологической экспертизы в деле нет. Аудио- и видеофиксации при допросе якобы пострадавшей девочки не проводилось. Но самое главное: Грозовский в ночь с 25 на 26 июня улетел в Турцию и вернулся оттуда 7 июля. О чём свидетельствуют штампы в загранпаспорте.

Доказательства отправили следователю, он отра­зил этот факт в постановлении от 1 декабря 2014 года: «К настоящему времени следствием собраны доказательства, подтверждающие факт отсутствия обвиняемого Грозовского Г.В. на территории православного детского лагеря «Коневец» (...) в период 1-й и 2-й смен 2011 года».

– Глеб Грозовский в это время уже находился в Израиле, – говорит Андрей Мурашко. – Но снять обвинение по данному эпизоду следствие отказалось, чтобы не помешать экстрадиции 7 сентября 2016 года.

Эпизод №2

Место действия: лагерь «Филадельфия», остров Кос, Греция. Период: с 11 по 24 июня 2013 года.

Справка из уголовного дела №99246: «Священник Глеб Грозовский около 22 часов вошёл в комнату отеля, где жили девочки. Лёг на кровать между 9-летней Светой и 12-летней Мариной и совершил действия сексуального характера».

– Из уголовного дела следует, что якобы потерпевших допрашивали отдельно, но их показания похожи, как близнецы, – комментирует Андрей Мурашко. – Девочки говорят как под копирку, меняются только имена, когда Света рассказывает о Марине, а Марина – о Свете. Любой специалист скажет, что не могут дети повторять друг друга слово в слово. В ходе расследования была изменена фабула обвинения, поскольку пять судебно-гинекологических экспертиз не подтвердили слова девочек.

Эффект серийного маньяка

По словам защиты, обе «пострадавшие» по второму эпизоду в ходе расследования уехали из страны: одна в Чехию, другая в Германию.

– Сделано это, конечно, специально, чтобы «пересидеть» некоторое время за границей, – уверен общественный защитник. – Расчёт был на мгновенный приговор. Малолетних в суд вызывать необязательно, достаточно просто зачитать их показания. Но время распорядилось иначе. Теперь выступает принцип непосредственности доказывания. Обвиняющие должны в лицо сказать обвиняемому, что уже де-факто опровергнуто. На острове Коневец всё дело построено на показаниях взрослой девочки. Этот эпизод должен был создать эффект серийного маньяка. На острове Кос было одно «преступление» с двумя «потерпевшими». А для заочного ареста этого недостаточно. Нужно было сделать «серийного педофила» и новое «преступление». Сделали. Арестовали по первому эпизоду. Объявили в розыск. Выяснилось, что событий преступления в 2011 году не было, как не было и других преступлений. Защищаться теперь придётся непонятно от чего. Но дело не может быть закрыто, так как это сделает невозможным экстрадицию из Израиля. Кому это было выгодно? По одной из версий, активная деятельность отца Глеба по борьбе с наркотической зависимостью в Ленинградской области создала прямую угрозу тем, кто занимается перераспределением государственных субсидий на борьбу с наркоманией, не оказывая реальной помощи.

От редакции: Metro пыталось связаться с представителями родственников пострадавших, по мнению следствия, детей, чтобы дать им слово. Редакция по-прежнему готова предоставить слово второй стороне.

Официально. Идёт следствие

По данным Главного следственного управления СК, в июне 2013 года в отеле, расположенном на территории детского лагеря «Филадельфия» на острове Кос в Греческой Республике, Глеб Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении обвиняемым аналогичных преступлений на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Проводится расследование.

Открытое письмо

Мать отца Глеба Зинаида Грозовская написала открытое письмо патриарху Кириллу.

• «Ваше Святейшество! Я, Грозовская Зинаида Николаевна, инвалид 2-й группы, вдова протоиерея Виктора Грозовского, мать 9 детей и бабушка 10 внуков, прошу вашего благословения на то, чтобы уполномоченный представитель Московской патриархии обратился в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации с просьбой о передаче данного уголовного дела для справедливого расследования в Центральный аппарат СКР в Москве, под личный контроль Генерального прокурора Российской Федерации, в надежде, что сфабрикованное в недрах СК по Санкт-Петербургу «уголовное дело» №99246 будет прекращено за отсутствием события преступления. Надеюсь, что (по Божьей Воле!) правда восторжествует и мой сын, иерей Глеб Грозовский, свободным человеком вернётся в Россию, чтобы служить Богу и людям».

Духовник «Зенита»

Глебу Грозовскому 37 лет. Образование: Университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, Духовная семинария. Координировал социально-молодёжные проекты и духовно-просветительские программы Царскосельского благочиния. Занимался профилактикой ВИЧ среди детей из детских домов и социальных учреждений. Советник генерального директора ФК «Зенит» по духовно-нравственным вопросам. Женат, воспитывает четверых детей.