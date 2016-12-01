Свитки возрастом две тысячи лет, найденные в одной из пещер Иордании, признаны подлинными. Ученые провели химическую экспертизу, сообщает британская газета Metro.

В этих свитках содержится самое ранее упоминание об Иисусе Христе. Тем самым подтверждается подлинность Евангелия и других текстов I-II веков нашей эры. На одном из свитков есть изображение Христа, а рядом - надписи на древнееврейском языке.

Химический анализ металла, а также коррозия указали на возраст металла, а изотопный анализ исключил вариант создания свитков в XX-XXI веках.

В найденных свитках указано на то, что Иисус - член еврейской секты. В книгах Евангелия говорится о том, что Иисус Христос был прямым потомком правителя Давида.

Как сообщили эксперты "РИА Новости", такая находка говорит о реальности событий, описанных в Новом Завете. Однако в найденных свинцовых свитках указано, как христиан воспринимали со стороны в более ранний период их существования.