В первый день осени, 1 сентября, состоялась свадьба Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Футболист и журналистка зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Подробней об этом ЗДЕСЬ

После того, как о свадьбе Аршавина и Алисы стало известно общественности, на молодожёнов обрушился шквал критики. Неудивительно, ведь новоиспечённая Аршавина увела мужа из семьи – ради Алисы футболист бросил Юлию Барановскую и троих детей.

Более того, как пишут СМИ, после разрыва с гражданской женой Аршавин практически ни разу не виделся с детьми (с 2014 года). Тогда как на свадьбе Аршавин мило обнимает детей своей новой жены (у Алисы двое детей от прошлых отношений).

– Урод просто, столько лет не видел своих детей, а тут сидит с чужими...Барановская Юля красотка, показала что может без него прожить и быть ещё и успешной!!! – считает пользователь qqqqqwerty12345;

– Всё возвращается бумерангом, увела мужика из семьи и у неё уведут, – написала albakurbanova под фото со свадьбы Аршавина и Алисы Казьминой;

– Как можно не видеться со своими детьми в течение двух лет, в голове не укладывается. Видимо , что то не дорассказывает пресса нам, – возмущается szeretlekk;

– А с Юлей прожили так долго... Дети.., и даже не женился, – недоумевает olga_interior_designer.

Напомним, что о романе Андрея Аршавина и Алисы Казьминой стало известно два года назад. Ради журналистки спортсмен ушёл от своей гражданской жены Юлии Барановской и бросил детей.

Уход Аршавина из семьи сопровождался большим количеством скандалов и споров. Бывшие возлюбленные долго не могли поделить многомиллионное имущество, а Барановская постоянно обвиняла Аршавина в неуплате алиментов.