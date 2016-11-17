Суриката Соньку Золотую лапку нашли в книжном магазине. Видимо, животное решило найти первоисточник своего имени. Или просто заблудилось. В любом случае, самка отсутствовала долгое время.

Как сообщают СМИ, она сбежала из зоопарка “Лесное посольство” еще в понедельник,14 ноября, вечером.Тогда троих животных - сурикатов Лелика, Болика и Соньку Золотую лапку - вывели на получасовую прогулку. Двое в свой вольер вернулись, а вот Соня - нет.

Сотрудники зоопарка устроили поиски. По ночам выходили на дежурства, включали призывные сигналы сурикатов, раскладывали лакомства. Но ничего не помогало.

В итоге пропажу обнаружили на третий день - Сонька Золотая лапка была в покупательских корзинках, соорудив себе домик.

Напомним, 6 ноября в Ленинградском зоопарке жирафа Луга отметила юбилей - 35 лет. По мнению специалистов, юбилярша считается самой старой в мире. Луга – вдова, её муж Гамлет скончался несколько лет назад. Но есть хорошее потомство - семь жирафят, которые сейчас обитают в разных зоопарках страны и мира.