Нам не разрешили подробно расспрашивать Джастина о «Девушке в поезде». В экранизации романа-бестселлера Полы Хокинс он играет роль Тома – экс-супруга героини Эмили Блант и одного из главных подозреваемых по делу о пропаже девушки. Мы не хотим спойлерить, хотя те, кто читал книгу, и так в курсе сюжета. Но это вовсе не означает, что с мужем Дженнифер Энистон не о чем поговорить. Ведь 45-летний Теру успел ещё сняться в сериале «Оставленные», а также выступить в роли сценариста для «Солдат неудачи», «Образцового самца 2» и «Железного человека 2».

Так как о вашей роли мы говорить не можем, почему бы не порассуждать о героине Эмили Блант. На мой взгляд, у неё получился образ запутавшейся вуайеристки (любительницы подглядывать. – Прим. ред.), и выглядит это всё довольно жутковато.

Да, но в принципе мы все в некотором роде такие. Например, когда едем в метро и смотрим по сторонам. Мы оцениваем людей, пытаемся представить, кем может быть тот или иной человек. Мы, конечно, не зацикливаемся до такой степени, как героиня Эмили, но, по сути, это происходит с нами ежедневно. Это человеческая натура.

Мне кажется, писатели и актёры могут позволить себе рассматривать незнакомцев и не казаться психами. Ведь это же наша работа.

Именно. Все дело в наблюдении. Важно не отдаляться от людей и прислушиваться к незнакомцам. В умеренных дозах, конечно. Знаю, звучит глупо.

Вы не любите высокопарные рассуждения об актёрстве?

Терпеть не могу. Забавно смотреть вырезки DVD, особенно в фильмах про войну, где актёры такие: «О, мы были на войне!» Не-а. Наша работа в том, чтобы притворяться, создавать образ. Просто произнеси слова, которые для тебя уже написали. Мы же не операцию на мозг делаем.

Писательская стезя труднее.

Намного. Актёрство по сравнению с написанием вступления – просто чёртов десерт. Когда актёрам дают сценарии и они начинают типа: «Я бы так не сказал» или «Я бы так не сделал», меня так и подмывает спросить: «Да ладно? Это потому, что не ты придумал. А я решил, что тебе надо так сделать». В театре почему-то не приходит в голову играть в пьесе Дэвида Мэмета и сказать: «Знаете что? Я хочу это вычеркнуть». Но в кино и на ТВ актёры почему-то позволяют себе это.

Создаётся ощущение, что вы не особо гордитесь своей профессией.

Нет. Я и писательством своим не особо горжусь.

Вы снимались у Дэвида Линча в ленте «Малхолланд Драйв». С ним точно никто не сможет вести себя как примадонна.

Это точно. Всем самовлюблённым работа у него заказана, он никогда вас не возьмёт. И в его фильмах, как правило, нет искромётных диалогов. А порой и вовсе встречаются очень странные реплики. Тебе нужно лишь произнести их, а всё остальное сделает Дэвид, потому что он потрясающий режиссёр. Когда работаешь с кем-то вроде него, все заслуги по определению принадлежат ему.

Недавно «Малхолланд Драйв» был признан лучшим фильмом 21-го века.

Да, я слышал! Я бы мог сказать что-то типа «Классный фильм», но я понимаю, что сам не сделал ничего, чтобы он стал таким. Это всё заслуга Линча, полностью его творение. Я просто там, можно сказать, прислужил. Такое же ощущение у меня осталось после работы с Дэймоном Линделофом (создатель «Оставленных»). Весь сериал – это полностью его творение, мой вклад был очень небольшим, я всего лишь помог ему представить результат людям, но создатель он.

Оригинальная версия – Мэтт Придж