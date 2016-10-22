В Париже проходит Comic Con, куда пришло множество людей, чтобы продемонстрировать свои великолепные костюмы, позволяющие перевоплотиться в популярных персонажей. По павильонам Гранд-аль в парке Ла-Виллет разгуливают Джокеры, Бэтмены, джедаи и другие фантастические герои.

Фестиваль продлится до 23 числа. Каждый день фанатов комиксов, манги, сериалов ждут новые сюрпризы. Для участников события запланированы уже традиционные автограф-сессии с представителями съёмочной группы разных сериалов, а также демонстрации новейших трейлеров к фантастическим фильмам.