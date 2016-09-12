Если вы из тех людей, которые не могут прекратить сорить деньгами, iBag2 точно для вас. Проект по созданию такой сумки был запущен на финансовом сайте Finder.com. Он появился при сотрудничестве компании Colmac Robotics LTD и нью-йоркского модельера Геовы Родригес. У умного устройства, которое напоминает сумку-мешок, есть встроенная GPS-система, которая предупреждает вас о чрезмерных расходах с помощью светодиодной подсветки и вибрации. Кроме того, у сумки есть функция автоматической блокировки. Также устройство снабжено двумя USB-портами: для зарядки сумки и смартфона. Мишель Хатчисон, финансовый эксперт в Finder.com, объясняет, как новое приспособление поможет шопоголикам.

– Как возникла идея создания iBag2?

– Мы провели исследование и увидели взаимосвязь между критическим уровнем задолженности по кредитной карте и стремлением к неконтролируемому шопоголизму у американцев. Мы также провели исследование в Австралии и Великобритании и получили подобные тревожные результаты. Тогда мы и решилим создать первую iBag. Это было в Австралии два года назад, а сейчас мы вновь вернулись к проекту и запускаем сумку с обновленным дизайном и технологиями.

– Как устроена сумка?

– Сумка-мешок использует микропроцессор, который соединен с GPS, таймером, вибрацией, посветкой, технологией RFID, Bluetooth и электромагнитами. Пользователь может запрограммировать сумку и установить таймер на определённое время дня либо определённое местоположение. Таким образом, когда вы оказыаетесь в 100 метрах от "опасных зон расходов", устройство начинает мигать. В 10 метрах сумка завибрирует, подсветка станет красной, а затем заблокируется. Кроме того, сумка блокируется в определённое время дня. Каждый раз, когда вы вынимаете кошелек из сумки, она загорается внутри синим цветом. Она вибрирует и загорается жёлтым каждые два часа в качестве напоминания, чтобы пользователь нанёс солнцезащитный крем. А технология Bluetooth позволяет сумке отправлять сигнал на смартфон, если человек отдаляется от неё на далёкое расстояние. Таким образом, она защишена от кражи.

– Как именно она может помочь в борьбе с шопоголтзмом?

– iBag2 посылает сигналы, чтобы напомнить пользователям об их пагубной привычке к чрезмерным расходам. Люди могут начать делать покупки более осознанно. Ведь многие тратят деньги, используя кредитные карточки и не знают сколько именно они потратили и сколько осталось у них на счету. Они подписывают чеки и покупают предметы, не глядя на ценник.

– Вы действительно собираетесь сделать сумку доступной для широкого круга потребителей?

– У нас есть платформа, на которой все желающие могут отметить свою заинтересованность в производстве данного продукта. Если отклик будет действительно большим, то мы запустим производство.

– Цена сумки составляет 5000 долларов. Это тоже пример чрезмерной траты... Не так ли?

– Первые 500 сумок будут стоить 5000 долларов из-за дороговизны технологии, а также потому, что они будут сделаны по индивидуальному заказу, с использованием дорогих материалов и дизайнерских решений. Позже мы сможем запустить массовое производство и понизить стоимость приблизительно до 300 долларов США за каждую.

– Какие дальнейшие планы у компании?

– Мы выяснили, что многие мужчины тоже являются импульсивными расточителями. Поэтому сейчас мы работаем над мужской версией сумки, которая будет готова к декабрю 2016 года.