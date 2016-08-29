По решению ереванского суда, россиянин Сергей Миронов не должен больше находиться под арестом, сообщает "Комерсантъ".

Ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста было подано местной прокуратурой.

Миронова задержали 26 августа, когда он прибыл в Армению на отдых в компании своей супруги. Поводом для задержания стали обвинения со стороны США.

Американская сторона настаивает, что специалист в области систем безопасности российско-белорусской компании ООО «Синезис» участвовал в незаконной передаче технологий двойного назначения и отмывании денег на сумму $50 тыс.

Адвокат Миронова Рубен Киракосян отметил, что в соответствии с международным правом этот вопрос об экстрадиции россиянина должен быть решен в течение 40 дней. Также пока неизвестно, имеет ли право в это время господин Миронов покинуть территорию Армении.

Адвокат отметил, что Миронов был освобожден под поручительство посольства РФ в Армении.

Сергей Миронов является ведущим аналитиком российско-белорусской компании "Синезис", специализирующейся на разработке и внедрении интеллектуальных систем видеонаблюдения. Среди партнеров компании - московский метрополитен, "Газпром", ФСИН (СИЗО-4 в Москве) и "Белнефтехим".