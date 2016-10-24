В Москве Арбитражный суд признал столичный Финансово-промышленный банк (Финпромбанк), входящий в топ-100 кредитных организаций России по величине активов, банкротом, сообщает "Интерфакс". Данный вердикт означает удовлетворение заявления Центробанка РФ.
В отношении финансового учреждения было открыто конкурсное производство сроком на 1 год. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По оценке временной администрации, обязательства банка на момент отзыва лицензии оценивались в 39,5 миллиарда рублей, в то время как активы составляли порядка 16 миллиардов рублей.